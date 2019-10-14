Rusya'da üç bacaklı, iki penisli bebek dünyaya geldi

14.10.2019 02:17

Rusya'nın başkenti Moskova'da üç bacağı ve iki penisi olan bir bebeğin dünyaya geldiği ortaya çıktı. Rus doktorların yeni duyurduğu tıbbi vakada temmuz ayında doğan bebeğin üçüncü bacağının ameliyatla alındığı ve sağlıklı olduğu belirtildi.



Kimliği açıklanmayan Rus kadın, doktorların kürtaj tavsiyesine karşın doğum yaparak temmuz ayında 3 bacak ve iki penisli bir bebek dünyaya getirdi. Bebekte oluşan üçüncü bacakta iki topuk bulunurken, iki penis tespit edildi. Anüsü olmayan bebek doğum sonrası ameliyata alınarak dışkılarından temizlendi. Euronews.com'da Görüntüle