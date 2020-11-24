Rusya'da son 24 saatte 24 bin 326 yeni koronavirüs vakası
24.11.2020 11:04 | Son Güncelleme: 24.11.2020 11:09
Rusya'da son 24 saatte 24 bin 326 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.
Rusya'da son 24 saatte 24 bin 326 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 138 bin 828'e ulaştı.
Rusya'da son 24 saatte 24 bin 326 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 138 bin 828'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 491 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 37 bin 31'e ulaştığını açıkladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı