Rusya'da koronavirüs vaka sayısı Çin ve İran'ın toplamını geçti; Putin, yeterli bireysel koruyucu...
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Rusya'da koronavirüs vaka sayısı Çin ve İran'ın toplamını geçti; Putin, yeterli bireysel koruyucu...

Rusya'da koronavirüs pozitif vaka sayısı Çin ve İran'da görülen toplam vaka sayısını geçti.

Rusya'da koronavirüs vaka sayısı Çin ve İran'ın toplamını geçti; Putin, yeterli bireysel koruyucu...
29.04.2020 00:25 | Son Güncelleme: 29.04.2020 00:25

Rusya'da koronavirüs pozitif vaka sayısı Çin ve İran'da görülen toplam vaka sayısını geçti.

Rusya hükümetinden Salı günü yapılan açıklamada, son bir günde koronavirüsün bulaştığı kişi sayısının 6.411 arttığı, böylece toplam vaka sayısının 93.558'e ulaştığı açıklandı.

Salgının hızla yayıldığı ve vaka sayısının 100 bine yaklaştığı Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüsle mücadelenin ön saflarındaki sağlık çalışanlarının yeterli bireysel koruyucu donanıma sahip olmadığını kabul etti.

Putin televizyonlardan naklen yayınlanan brifingde, "Önceki zamanlarla kıyaslandığında çok daha fazla üretiyoruz, ama hala yetmiyor. Üretimdeki, ithalattaki artışa rağmen, her türlü malzeme eksik" diye konuştu.

Putin, Rusya'nın şu anda günde 100 bin koruyucu giysi ürettiğini, mart ayında bu sayının sadece 3 bin olduğunu söyledi. Aynı şekilde maske üretiminin de nisan ayında on misli artırılarak günde 8,5 milyona çıkarıldığını kaydetti.

Rusya lideri salgının Rusya'da halen en yüksek seviyesine erişmediğini söyledi ve herkesi dikkatli olmaya çağırdı.

Koronavirüs vakalarının 93 bini aştığı Rusya'da şu ana kadar Covid-19'dan öldüğü açıklananların toplam sayısı 867.

Ülkede salgının yayılmasını önlemeye yönelik sokağa çıkma sınırlamalarının son olarak 11 Mayıs'a kadar uzatıldığı açıklanmıştı.

Rusya lideri hükümetin salgının hızını kesmeyi başardığını ama Rusya halkının bir süre daha kendilerini izole etmesi gerektiğini söyledi.

Rusya'da özellikle de bağlı bölgelerde çalışan sağlık çalışanları doğru dürüst bireysel koruyucu donanımları olmadığından yakınıyorlar.

Moskova Muhabiri Sarah Rainsford: Putin'den hem umut hem uyarı

Ruslar bir aydır devam eden sokağa çıkma sınırlamalarından sıkılıp sabırsızlaştı ve sokaklar yeniden kalabalıklaştı.

Vladimir Putin'in konuşması böyle bir ortamda hem umut verici hem uyarıcı bir tondaydı.

Şimdi hükümet bir aşamada, adım adım ve temkinli bir şekilde hayata geçirilecek bir çıkış stratejisi geliştirecek.

Fakat salgının yayılma hızı henüz en yüksek noktasına ulaşmış değil ve virüs hala çok büyük bir tehlike oluşturuyor. O nedenle sosyal sınırlamalar devam edecek, en azından uzun mayıs başı tatili bitene kadar.

Putin, bu koşulların kolay olmadığını kabul etti ama tehdidin geçtiğini düşünmenin tehlikeli olacağını vurguladı.

Covid-19 teşhisi konulanların yarısı hastanede

Toplam can kaybı ülkede 867'ye ulaştı.

Rusya'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı diğer ülkelere göre daha az. Ancak bazı sağlık çalışanları resmi rakamların doğru olmadığını düşünüyor ve Covid-19'dan hayatını kaybettiğini düşündükleri meslektaşlarının isimlerini paylaşıyor.

Facebook'ta Doktor Vladimir Budiansky tarfından paylaşılan listede 72 kişinin ismi yer alıyor.

Muhalif internet sitesi Open Media, Moskova'daki Kommunarka isimli hastanede onlarca hemşirenin az maaş aldıkları ve koruyucu ekipman eksikliği yaşadıkları gerekçesiyle istifa ettiğini yazdı. Hastane iddiaları reddediyor.

Rusya şu anda dünyada en çok vaka görülen ülkeler listesinde sekizinci sırada.

Ülkede Covid-19 teşhisi konulanların neredeyse yarısı hastanede.

Moskova, ülkedeki en çok Covid-19 hastasının görüldüğü yer.

Sadece Moskova'da 20 bin hasta var ve bu sağlık sistemini çok zorluyor.

Vakaların sayısı hızla artarken Moskova'daki Expo fuar alanındaki bir askeri park alanı geçici hastaneye dönüştürüldü.


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