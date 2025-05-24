Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın eski başkanlarından olan Rüşdü Saraçoğlu'nun sağlık durumu ve hakkında çıkan son haberler kamuoyunun dikkatini çekti. Peki, Rüşdü Saraçoğlu öldü mü, neden? Eski TCMB Başkanı Rüşdü Saraçoğlu'nun hastalığı neydi? İşte bu sorulara dair en çok merak edilen ayrıntılar…

RÜŞDÜ SARAÇOĞLU ÖLDÜ MÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın eski başkanlarından ve aynı zamanda eski devlet bakanlarından Dr. Rüşdü Saracoğlu, geçtiğimiz saatlerde İstanbul'da hayatını kaybetti. Uzun süredir kalp rahatsızlığı yaşayan Saracoğlu'nun vefat haberi siyaset ve ekonomi dünyasında büyük üzüntüyle karşılandı.

Eski TCMB Başkanı Rüşdü Saraçoğlu'nun hastalığı neydi

TCMB, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "1987-1993 yılları arasında Merkez Bankası Başkanlığı görevini yürütmüş olan Sayın Dr. Rüşdü Saracoğlu'nun vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verdi.

Eski Başbakan Şükrü Saracoğlu'nun torunu olan Rüşdü Saracoğlu, 1987-1993 yılları arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı görevini üstlenmişti. Ekonomi alanındaki kariyerinin ardından siyasete atılan Saracoğlu, Anavatan Partisi (ANAP) çatısı altında milletvekilliği yaptı ve 53. Hükûmet döneminde Devlet Bakanı olarak görev aldı.