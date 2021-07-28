Rus tenisçi Daniil Medvedev, sıcak hava nedeniyle Tokyo 2020 maçında sağlık sorunları yaşadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rus tenisçi Daniil Medvedev, sıcak hava nedeniyle Tokyo 2020 maçında sağlık sorunları yaşadı

Rus tenisçi Daniil Medvedev, sıcak hava nedeniyle Tokyo 2020 maçında sağlık sorunları yaşadı
Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden dünya 2 numarası Rus tenisçi Daniil Medvedev, tek erkekler 3. tur maçındaki hava sıcaklığı nedeniyle sağlık sorunları yaşadı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden dünya 2 numarası Rus tenisçi Daniil Medvedev, tek erkekler 3. tur maçındaki hava sıcaklığı nedeniyle sağlık sorunları yaşadı.

Başkent Tokyo'daki Ariake Tenis Park'ta Medvedev ile İtalyan Fabio Fognini arasından oynanan tek erkekler 3. tur maçı sırasındaki hava sıcaklığı, iki oyuncunun da zorlu dakikalar yaşamasına yol açtı.

Medvedev'in 6-2, 3-6 ve 6-2'lik setlerle rakibini 2-1 yenerek üst tura kaldığı maç sırasında hakem Carlos Ramos, Medvedev'e sağlık durumunu sordu. Rus tenisçi ise "İyiyim, maçı bitirebilirim ama bu sıcaklar nedeniyle kortta ölebilirim de. Uluslararası Tenis Federasyonu, burada ölürsem bunun sorumluluğunu üstlenecek mi?" sorusunu sordu.

Bu olayın ardından aralarında anlaşan oyuncular, üçüncü seti öncesi "aşırı hava sıcaklığı" nedeniyle verilen zorunlu 10 dakikalık ara haklarını kullandı ve bu süre boyunca soğuk suyun altında duşa girdi.

Maç sonrası basın toplantısında yaşananları aktaran Medvedev, dünya 1 numarası Sırbistanlı tenisçi Novak Djokovic ve kendisinin, maçların havanın daha soğuk olduğu geç saatlerde başlamasına yönelik daha önce organizatörlerden talepte bulunduklarını ve bunlardan olumlu sonuç alamadıklarını belirtti.

Maç sırasında birçok sağlık sorunu yaşadığını aktaran Medvedev, "Maçın daha ilk setinde iyi nefes alamadığımı fark ettim. Bu nedenle aralarda yardımcımla nefes egzersizleri yapmak zorunda kaldım. Diyaframım tıkanmıştı. İkinci sette, neredeyse her puan mücadelesinde gözlerim karardı. Daha iyi hissetmek için elimden başka bir şey gelmedi. Bir süre kort kenarında uzandım çünkü iyi nefes alamıyordum. Bir ara kortta düşeceğimi hissettim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Fazıl Küçük İlham Aliyev Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Erken Derya Uluğ Fatma Girik Seren Serengil
Spor Diego Eda Erdem Metin Oktay Serdar Aziz Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Rus tenisçi Daniil Medvedev, sıcak hava nedeniyle Tokyo 2020 maçında sağlık sorunları yaşadı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 11:40:36. #1.14#

title