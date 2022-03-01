Rus milyarderlerden Ukrayna'nın işgaline tepki: Biz bu savaşa karşıyız

Ukrayna'nın işgalinin 6. gününde Rusya Devlet Başkanı Putin'e tepkiler giderek artıyor. Rusya'nın saldırgan tavrı nedeniyle Batı üst üste yaptırımlar açıklarken, önümüzdeki günlerde Rus ekonomisini zor günler bekliyor.

RUSYA'NIN DÜNYAYLA İLİŞKİSİ KESİLDİ

Yaptırımların açıklanmasıyla Rus rublesi dolar karşısında yüzde 30'dan fazla değer kaybederken, Rus bankalarının da uluslararası para transfer sistemi SWIFT'ten çıkarılması yönünde karar alındı. Rusya'nın dünyayla ekonomik olarak ilişkileri kesilirken, Putin'e ülkesinden de tepkiler gelmeye başladı.

RUS MİLYARDERLERDEN PUTİN'E TEPKİ

Geçtiğimiz günlerde Rus milyarderlerden Mikhail Fridman ve Oleg Deripaska, Ukrayna'nın işgaline karşı çıkmış ve Putin'e çağrı yaparak savaşın durdurulmasını istemişti.

Mikhail Fridman

"İKİ KARDEŞ MİLLETİN CANINA VE MALINA ZARAR VERECEK"

Rus milyarder Fridman çalışanlarına, "Savaş asla cevap olamaz" başlıklı bir e-posta göndermiş "Hayatımın çoğunu Rusya'nın bir vatandaşı olarak iş kurarak ve onu büyüterek geçirdim. Ukrayna ve Rus halklarına derinden bağlıyım ve mevcut çatışmayı her ikisi için de bir 'trajedi' olarak görüyorum. Rusya ve Ukrayna'daki binlerce çalışanıma karşı sorumlulukları olan bir iş adamıyım. Ancak savaşın asla cevap olamayacağına ikna oldum. Bu kriz, yüzlerce yıldır kardeş olan iki milletin canına ve zararına mal olacak." ifadelerini kullanmıştı.

Oleg Deripaska

"BARIŞ ÇOK ÖNEMLİ"

Putin'e yakınlığıyla bilinen Rus oligark ve iş adamı Deripaska ise Telegram'daki bir gönderisinde, "Barış çok önemli" ifadesini kullanarak barış görüşmelerinin "mümkün olduğunca hızlı" başlaması çağrısında bulunmuştu.

Oleg Tinkov

"BİZ BU SAVAŞA KARŞIYIZ"

Savaşa karşı çıkan son Rus milyarder ise Rusya'nın en büyük bankalarından Tinkoff'un kurucusu Oleg Tinkov oldu. Ukrayna'daki durumun kabul edilemez olduğunu ve savaşa karşı olduğunu ifade eden Tinkov, devletlerin parasını savaş yerine insanları iyileştirmek için kullanmaları gerektiğine işaret ederek, "Biz bu savaşa karşıyız." dedi.