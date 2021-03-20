Rui Mota: "Bugün Malatya'da olanlar tam bir skandal"
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Rui Mota: "Bugün Malatya'da olanlar tam bir skandal"

20.03.2021 19:30 | Son Güncelleme: 20.03.2021 19:36
Rui Mota:

Gaziantep Futbol Kulübü Yardımcı Antrenörü Rui Mota, Yeni Malatyaspor ile berabere kalınan maç sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün Malatya'da olanlar tam bir skandal" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü Yardımcı Antrenörü Rui Mota, Yeni Malatyaspor ile berabere kalınan maç sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün Malatya'da olanlar tam bir skandal" dedi.

Yeni Malatyaspor müsabakasında hakeme itirazdan kırmızı kart ile oyundan atılan Gaziantepspor FK Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto'nun yerine müsabaka sonrası basın toplantısına katılan Yardımcı Antrenör Rui Mota, VAR kararlarına tepki gösterdi. Verilen kararları skandal olarak yorumlayan Mota, "VAR'ın nasıl çalıştığına anlam veremedik, bugün burada olan şeyler VAR'dan kaynaklı. Eskiden hakemler pozisyonları tam göremiyordu bazen ama teknoloji ile artık VAR'dan her şey göz önünde. Nasıl bu kararlar alınıyor anlam veremiyoruz" diye konuştu.

Saha içinde oyuncularına yönelik müdahaleyi orta hakemin görememiş olabileceğini ancak VAR'ın duruma sessiz kalmasına anlam veremediklerini ifade eden Mota, "Bizim hocamız da takımını koruyarak böyle bir tepki gösterdi doğal olarak. Hocamız ilk sarı kartı gördü daha sonra ikinci sarı kartı neden gördü anlamadık. Yeni Malatyasporlu oyuncuya kırmızı kart gösterilseydi ne biz orada golü yerdik, ne de hocamız kırmızı kartı yerdi. İkinci penaltı da oyuncumuzun iki eli arkadan bağlı, sırtı dönük ve müdahalesi yok ama VAR ile penaltı kararı çıkıyor. Bütün hafta boyunca çalışıyoruz, burada gelip saha içinde var gücümüzle oynuyoruz ama galibiyetimiz elimizden alınıyor" şeklinde konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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