Rudy Gobert kimdir? Rudy Gobert koronavirüse yakalandı mı?
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Rudy Gobert kimdir? Rudy Gobert koronavirüse yakalandı mı?

Koronavirüs testi pozitif çıkan Rudy Gobert tüm NBA'i derinden sarstı. Dünya gündeminde geniş yankı uyandıran gelişme sonrası Rudy Gobert kimdir ve Rudy Gobert koronavirüse yakalandı mı sorularının cevapları merak edildi.

12.03.2020 11:00 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:01
Rudy Gobert kimdir? Rudy Gobert koronavirüse yakalandı mı?

NBA'den yapılan açıklamada Utah Jazz'ın Fransız yıldızı Rudy Gobert'e yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve tüm maçların ikinci bir bildirime kadar askıya alındığı bildirildi. Yaşanan gelişme ABD'de geniş yankı uyandıran gelişme ülkemizde de meak uyandırdı. Peki, Rudy Gobert kimdir? Rudy Gobert koronavirüse yakalandı mı?

RUDY GOBERT KİMDİR?

Rudy Gobert şu andaki takımları: Utah Jazz (#27/ Pivot), Fransa Millî Basketbol Takımı (#27)

Rudy Gobert doğum tarihi: 26 Haziran 1992

Rudy Gobert kaç yaşında: 27yaşında

Rudy Gobert nereli Saint-Quentin, Fransa

Rudy Gobert boy: 2,16 m

Rudy Gobert kanat genişliği: 2,36 m

Rudy Gobert kilo: 111 kg

Rudy Gobert (d. 26 Haziran 1992), National Basketball Association (NBA) takımlarından Utah Jazz forması giyen Fransız profesyonel basketbolcu. Aynı zamanda Fransa millî basketbol takımında da forma giymektedir. 2.16 metre boyundaki oyuncu pivot pozisyonunda görev yapmaktadır.

Gobert, Fransa'nın kuzeyindeki Saint-Quentin, Aisne'de doğmuştur. 1980'lerde Fransa millî takımında da oynamış Rudy Bourgarel'in oğludur. Basketbola Saint-Quentin Basket-Ball kulübüne katılmadan önce 2003 yılında JSC St-Quentin kulübünde başlamıştır. 2007'de Cholet takımına katılan Gobert, 2010'da FIBA 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Fransa takımına katılmış, turnuvayı takımının en skorer ve en çok ribaund toplayan oyuncusu olarak tamamlamıştır.

Gobert, 2009'dan 2011'e kadar daha çok Cholet Basket'in genç takımlarında görev yapmıştır. 2010-11 sezonunda bir maçta görev yapmış; 6 sayı, 5 ribaund, 1 top çalma ve 1 blok üretmiştir. 2011-12 sezonunda 29 maçta görev yapmış; sezonu 4.2 sayı ve 3.6 ribaund ortalamalarıyla tamamlamıştır. 2012-13 sezonunda ise 27 maçta görev yapmış; 8.4 sayı ve 5.4 ribaund ortalamaları tutturmuştur.

011 FIBA 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda takımıyla birlikte bronz madalya kazanan oyuncu, 2012 FIBA 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda da gümüş madalya kazanmıştır. Ayrıca bu şampiyonada takım arkadaşı Léo Westermann ile birlikte turnuva takımına seçilmiştir.

2014 FIBA Dünya Kupası'nda bronz madalya kazanmıştır.

Ülkesinde düzenlenen 2015 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda bronz madalya kazanmıştır.

Gobert, dünya üzerindeki birçok Avrupalı basketbolcuya oranla oldukça atlet bir oyuncudur. Uzun kolları ve ince vücut yapısıyla özellikle sete set ve çember savunması konusunda takımının önemli bir parçasıdır. Savunması özel bir oyuncudur. Blok konusunda NBA'in önemli oyuncuları arasında yer almaktadır.

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Rudy Gobert kimdir? Rudy Gobert koronavirüse yakalandı mı?

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Rudy Gobert kimdir? Rudy Gobert koronavirüse yakalandı mı?

SEO Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
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