Ruble ve yuan için imza attılar

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Çin ile ikili ticarette ruble ve yuan kullanımının daha da yaygınlaştırılması ve küresel piyasalardaki istikrarsızlık bağlamında bankacılık hizmetlerinde sürekliliğin sağlanması amacıyla hükümetler arası bir anlaşma imzaladık" dedi.

Ruble ve yuan için imza attılar

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Çin ile ikili ticarette ruble ve yuan kullanımının daha da yaygınlaştırılması ve küresel piyasalardaki istikrarsızlık bağlamında bankacılık hizmetlerinde sürekliliğin sağlanması amacıyla hükümetler arası bir anlaşma imzaladık" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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