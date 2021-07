RTÜK'ten 'yangın yayınları'na ilişkin açıklama

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), orman yangınlarına ilişkin yayınlarda halkı olumsuzluğa yönlendirebilecek içeriklerin ortaya konulduğunu bildirdi. Açıklamada, "Yayıncı kuruluşlarımızın, halkı yanlış yönlendirebilecek üsluptan sakınmaları ve abartılı ses ve görüntülere yer vermemeleri gerekmektedir. Bilhassa çocukların ekran başında olabileceği saatlerde korku ve endişe uyandırıcı görüntülerin servis edilmemesi son derece önemlidir" denildi.

RTÜK, haber ajansları ve kanalların yangınlarla ilgili yayınlarına ilişkin açıklama yayımladı. Antalya'nın Manavgat ilçesi başta olmak üzere yurdun çeşitli noktalarında çıkan orman yangınlarının vatandaşları derinden yaraladığı belirtilen açıklamada, yayıncı kuruluşlar özel itina göstermeye davet edildi.

'ENDİŞE UYANDIRICI GÖRÜNTÜLER SERVİS EDİLMEMELİ'Yangınlara ilişkin yapılan yayınlarda, bölge halkı başta olmak üzere milleti olumsuzluğa yönlendirebilecek içeriklerin ortaya konulduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Televizyonlarımızın haber ekipleri de yangınlara ilişkin canlı yayınlar yapmakta ve gelişmeler izleyicilere aktarılmaktadır. Ancak, can ve mal kaybına yol açan orman yangınlarına ilişkin olarak yapılan yayınlarda, zarar gören bölge halkı başta olmak üzere milletimizi olumsuzluğa sevk edebilecek içeriklerin ortaya konulduğu görülmektedir. Toplumsal hassasiyetin oluştuğu bu durumlarda yayıncı kuruluşlarımızın sorumluluk bilinci içinde haberler ini titizlikle ele alması şarttır. 6112 sayılı Kanun'un 8'inci maddesinin ilgili bendinde 'Yayın hizmetleri, ….gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas almak ve toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olmamak zorundadır; soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberler , soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz; haber in verilişinde abartılı ses ve görüntüye, doğal sesin dışında efekt ve müziğe yer verilemez; görüntülerin arşiv veya canlandırma niteliği ile ajanslardan veya başka bir medya kaynağından alınan haberler in kaynağının belirtilmesi zorunludur' hükmü yer almaktadır. Yayıncı kuruluşlarımızın bu amir hükmü özenle dikkate alması, haberler inde halkı yanlış yönlendirebilecek üsluptan sakınmaları ve abartılı ses ve görüntülere yer vermemeleri gerekmektedir. Bilhassa çocukların ekran başında olabileceği saatlerde korku ve endişe uyandırıcı görüntülerin servis edilmemesi son derece önemlidir."'RESMİ YETKİLİLER DIŞINDAKİ AÇIKLAMALARA RİAYET EDİLMEMELİ'

Kulaktan dolma bilgilere yayınlarda yer verilmemesi gerektiğine işaret edilen açıklamanın devamında, "Yayınlarda, orman yangınlarına dair resmi yetkililer dışındaki açıklamalara ve kulaktan dolma bilgilere riayet edilmemesi, özellikle sosyal medya üzerinden korku ve panik oluşturabilecek asılsız haberlere yer verilmemesi sağlıklı bilgi akışı açsından kaçınılmazdır. Bu minvalde yayıncı kuruluşlarımızdan bu ve bunun gibi afet durumlarında özel itina beklediğimizin altını çizerek, aksi durumun çeşitli yaptırımları doğuracağını hatırlatırız" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı