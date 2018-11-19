Rotterdam Müsiad Şubesi, Mardin'de İncelemelerde Bulundu

MÜSİAD Mardin Şubesi'nin davetlisi olarak kente iki günlük bir çalışma ziyaretinde bulunan MÜSİAD Rotterdam Şubesi üyesi 25 kişilik heyet çeşitli temaslarda bulundu.

MÜSİAD Rotterdam Şube Başkanı Mustafa Duyar, Rotterdam Belediyesi Kültür Danışmanı Salih Dadak'ın da aralarında bulunduğu heyet, çalışma ziyareti sırasında Mardin'in tarihi ve turistik mekanlarını gezdi, sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi. Mardin'in çok değerli bir tarihi miras olduğunu, bu tarihe, mimariye ve birlikte yaşama kültürüne bütün Mardinlilerin sahip çıkması gerektiğini kaydeden Rotterdam Belediyesi Kültür Danışmanı Salih Dadak, heyette bulunan her bireyin Mardin'i beklediklerinden çok daha iyi bulduklarını ve kelimenin tam anlamıyla hayran kaldıklarını söyledi.

Hollanda'daki çalışma sistemi, iş yapabilme imkanları, yapılabilecek ticari faaliyetler hakkında bilgi veren Heyet Başkanı Mustafa Duyar, seracılık, hayvancılık ve Hollanda'nın ileride olduğu sektörlerde Mardinli işadamlarına, tanıtım ve danışmanlık yapabileceklerinin altını çizdi.

MÜSİAD Mardin Şube Başkanı Mehmet Nurettin Kasap ise, kentin gerek tarım sanayisi ve üretimi gerekse de turizm yatırımı ve imkanları açısından önü açık geleceği parlak bir şehir olduğuna işaret etti. Mardin'in ekonomik, sosyal ve kültürel alandaki durumu hakkında detaylı bilgiler veren Kasap, iki şubeye üye iş adamlarının güçlerini birleştirilerek karşılıklı olarak iş imkanları ve yatırım olanakları konusunda ortaklaşa çalışabileceklerini söyledi. - MARDİN