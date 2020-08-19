Ronald Koeman kimdir? Ronald Koeman kaç yaşında, nereli? Ronald Koeman hangi takımları çalıştırdı? Teknik direktör Quique Setien'le yolarını ayıran Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu, Hollandalı teknik adam Ronald Koeman'ı takımın başına getirdi. Peki, Ronald Koeman kaç yaşında, nereli? Ronald Koeman hangi takımları çalıştırdı? Ronald Koeman kimdir?

Barcelona'da Quique Setien'in görevine son verilmişti. Teknik direktörlük görevine birçok isim konuşulurken Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu, yeni hocanın Ronald Koeman olduğunu açıkladı. Ronald Koeman kimdir? Ronald Koeman kaç yaşında, nereli? Ronald Koeman hangi takımları çalıştırdı?

RONALD KOEMAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 21 Mart 1963

Kaç yaşında: 57yaşında

Nereli: Zaandam, Hollanda

Boy: 1,81 m

Kilo: 81 kg

Ronald Koeman (d. 21 Mart 1963, Zaandam), defans mevkiinde forma giymiş Hollandalı eski millî futbolcudur. 1997 yılından itibaren teknik direktörlük yapan Koeman, şu anda Hollanda millî futbol takımını çalıştırmaktadır.

KULÜP KARİYERİ

Dünya'nın gelmiş geçmiş en iyi frikik ustaları arasında gösterilir. uzaktan attığı isabetli paslar ve sert şutlarıyla tanınmaktadır. Defansta oyun kurucu (libero) olarak görev almasına rağmen %38'lik gol ortalaması ile oynamıştır.

Futbol kariyerine Groningen takımında başlamıştır. Başlarda orta sahada görev alan Koeman, Hollanda'nın büyük kulüplerinin dikkatini çekmiş ve 3 sezon sonra Hollanda Eredivisie liginin güçlü takımlarından Ajax takımına transfer olmuştur. 3 sezon da Ajax'ta forma giyen Koeman, 1986-87 sezonunda başka bir Eredivisie ekibi olan PSV'ye transfer oldu.

Hollanda Eredivisie ligi ve Hollanda millî takımındaki başarılı futbolu ile Avrupa'nın büyük kulüpklerinin dikkatini çekmiş ve Hollandalı teknik direktör Johan Cruyff'un isteğiyle 1989-90 sezonunda Barcelona takımına transfer olumştur. İspanya La Liga'da gösterdiği üstün performansla dünyaca üne kavuşmuştur. İspanya'da 6 sezonun ardından, 1995-1997 yıllarında Feyenoord'da forma giymiş ve bu takımda aktif futbol yaşatısına son vermiştir.

Millî takım kariyeri[değiştir | kaynağı değiştir]

78 kez Hollanda millî futbol takımında forma giymiş bu maçlarda 14 gol atmıştır.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Futbol bıraktıktan sonra Hollanda millî takımında ve Barcelona'da yardımcı antrenör olarak görev aldıktan sonra Vitesse takımında teknik direktörlüğe başladı. Sırasıyla, Ajax, Benfica, PSV'de görev aldıktan sonra Kasım 2007'de Valencia teknik direktörüğüne getirildi. İlk lig maçında Murcia'yı 3 golle geçerek iyi de bir başlangıç yapsa da devamı gelmedi. Valencia'nın başında çıktığı 22 lig maçında sadece 4 galibiyet alabildi. Şampiyonlar Ligi'ne ise grup sonuncusu olarak erkenden havlu attı. Tek iyi olduğu kulvar olan Copa del Rey'i kazanmasına rağmen altı gün sonra kovulmaktan kurtulamadı. 2009 yılında AZ takımının başında olan teknik adam, 5. haftasında takımı liderlik koltuğunda olmasına rağmen 16 hafta sonunda toplamda 7 mağlubiyet alarak sadece 25 puan topladı ve takımdan ayrılmak zorunda kaldı. 2011 yılında eski takımı Feyenoord'un başına getirildi. Southampton'a da teknik direktörlük yaptı. 14 Haziran 2016 tarihinde Everton'la anlaşarak Everton'un başına geçmiştir.

Ronal Koeman son olarak Barcelona'nın başına geçti.

ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLARE

1997-1998 Hollanda (yardımcı antrenör)

1998-2000 Barcelona (yardımcı antrenör)

2000-2001 Vitesse

2001-2005 Ajax

2005-2006 Benfica

2006-2007 PSV

2007-2008 Valencia

2009 AZ

2011-2014 Feyenoord

2014-2016 Southampton

2016-2017 Everton

2018- Hollanda

2020- Barcelona