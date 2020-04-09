Romanya'daki Türk iş adamlarından Bükreş'e yardım eli Romanya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesine destek amacıyla Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliği öncülüğünde ve Türk İşadamları Derneğinin (TİAD) desteğiyle Bükreş Belediyesine yardım malzemeleri verildi.

Romanya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesine destek amacıyla Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliği öncülüğünde ve Türk İşadamları Derneğinin (TİAD) desteğiyle Bükreş Belediyesine yardım malzemeleri verildi.

Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz, Bükreş Belediye Başkanı Gabriela Firea, TİAD Başkanı Güven Güngör ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı Bükreş'teki Arena Stadyumu'nda düzenlenen törenle malzemeler teslim edildi.

Bükreş Belediye Başkanı Firea, yaptığı konuşmada, kısa süre önce çok sayıda büyükelçiliğe, Kovid-19 salgınıyla mücadelede başkentteki hastaneler için birçok malzemeye ihtiyaç duyduklarını belirten yazı gönderdiklerini söyledi.

Büyükelçisi Aramaz aracılığıyla Türkiye'nin bugün büyük bir yardımla yanlarında bulunduğunu belirten Firea, aralarında tıbbi malzemeler, mobilya ve beyaz eşyanın da olduğu 33 binden fazla ürün bağışlandığını anlattı.

Aramaz, zor günlerden geçildiğini, bu süreçte en önemli unsurun dayanışma olduğunu dile getirerek, Türkiye ve Romanya'nın Kovid-19'la mücadele kapsamında tedbirleri erken aldığını kaydetti.

TİAD Başkanı Güngör de yapılan yardımın sadece bir başlangıç olduğunu belirterek, salgınla mücadelede Romanya'nın yanında olduklarını ifade etti.

Kaynak: AA