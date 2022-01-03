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Rockçı gençler, sanayinin ön yargısını değiştirmek için klip çekti

Rockçı gençler, sanayinin ön yargısını değiştirmek için klip çekti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Rock grubu Mentra, gençlerdeki kötü sanayi ön yargısını yıkmak için daha önce yayınlanan sanatçı Ragga Oktay'ın parçasını tekrar yorumladı.

YALOVA (İHA) - Rock grubu Mentra, gençlerdeki kötü sanayi ön yargısını yıkmak için daha önce yayınlanan sanatçı Ragga Oktay'ın parçasını tekrar yorumladı.

Yalova Makine İhtisas Osb, Y ve Z kuşağının kafasındaki kirli sanayi anlayışını yıkmak adına çalışmalarına devam ediyor. Gençleri yeni hayata geçecek Osb'de yerli, yenilikçi ve yeşil düşünceleri tanıtmaya çalışan OSB yönetimi, Ragga Oktay ile yaptığı çalışmaya bir yenisini ekledi. 'Yerli, Yeşil, Yenilikçi' adlı şarkı bu kez rock grubu Mentra ile coverlandı. Yalova Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, "Ragga Oktay'ın geçtiğimiz yıl OSB'miz için, kendisinin çok sevilen 'Yeniden' şarkısından uyarladığı 'Yerli Yeşil Yenilikçi' düzenlemesi, şimdi de rock versiyonu ile yeniden sizlerle. Ragga Oktay ve Mentra Grubu'na teşekkür ediyoruz" dedi.

Türk sanayisinin en büyük sıkıntısının insan gücü olduğunu ifade eden Özdemir, bu tür çalışmalarla gençlerin kafalarındaki kötü sanayi düşüncelerini kırmak istediklerini kaydetti. - YALOVA

Rockçı gençler, sanayinin ön yargısını değiştirmek için klip çekti

Rockçı gençler, sanayinin ön yargısını değiştirmek için klip çekti

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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