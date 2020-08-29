Roberto Carlos'un Fenerbahçe'ye gelmesi için Eran Zahavi ile yaptığı görüşmenin fotoğrafı ortaya çıktı Fenerbahçe'nin kadrosuna katmaya çok yaklaştığı Eran Zahavi, kulübü Guangzhou'ya veda etti. Emre Belözoğlu oyuncunun menajeri ile bir görüşme gerçekleştirirken, transferin tamamlanması için Roberto Carlos'un da devrede olduğu öğrenildi.

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'de Enner Valencia transferinin ardından hücum hattına bir transfer için de ciddi girişimler devam ediyor. Hedefteki isim ise İsrailli golcü Eran Zahavi.

2016'dan bu yana Çin'de Guangzhou R&F forması giyen 33 yaşındaki futbolcu, Aralık ayının sonunda bitecek sözleşmesini erken feshetmek üzere kulübüyle anlaşmaya vardı. Çin'den ayrılmak isteyen tecrübeli oyuncunun menajeri ile de Fenerbahçe temasa geçti.

EMRE BELÖZOĞLU DEVREYE GİRDİ, 2 YILLIK TEKLİF YAPILDI

Sportif direktör Emre Belözoğlu'nun menajeriyle görüşmeler yaptığı Zahavi için sarı-lacivertliler uzun süre pazarlıklar yaptı.

İsrailli oyuncuya son olarak içinde şampiyonluk bonusunun da olduğu bir teklif yapan Fenerbahçe'nin, gelecek son kararı beklediği kaydedildi. Sarı-lacivertlilerin teklifinin 2 yıllık olduğu da ifade edildi.

CARLOS İLE FOTOĞRAF DA ORTAYA ÇIKTI

Bu sırada Eran Zahavi de, Fenerbahçe ile ilgili birçok oyuncudan bilgi aldı. Bu isimlerin başında Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Roberto Carlos da yer alıyor.

Brezilyalı efsanenin övgüyle bahsettiği Fenerbahçe ile ilgili çok pozitif görüşleri oluşan Zahavi'nin, menajerlik şirketinin eski oyuncularından Revivo ile birlikte Balili ile de telefonlaştığı bildirildi. Öte yandan Roberto Carlos ile Zahavi'nin FaceTime'da yaptığı görüşmenin fotoğrafı da sosyal medyaya düştü.

ÇİN'DE YILDIZLAŞTI

Forvette ve forvet arkasında oynayabilen ve hem gol atan, hem de attıran bir görüntüde olan Eran Zahavi, Çin'de geçirdiği 4 senede 117 maça çıktı ve 103 gol, 31 asistlik performans sergiledi.

İTALYA ÇOK İYİ GEÇMEDİ

2011'de 24 yaşındayken bir Avrupa deneyimi yaşayan Zahavi, Palermo ile Serie A'da 1,5 senelik macerasında 26 maça çıkarken, 2 gol ve 3 asistle oynadı. İsrail Milli Takımı'nın da vazgeçilmezlerinden olan yıldız oyuncu, 52 kez milli oldu ve 19 kez ağları sarstı.