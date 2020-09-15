Rizespor'un efsane futbolcusu Nuri Şamlı son yolculuğuna uğurlandı
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Rizespor'un efsane futbolcusu Nuri Şamlı son yolculuğuna uğurlandı

- Rizespor'un efsane futbolcusu Nuri Şamlı son yolculuğuna uğurlandı 1990-1995 yılları arasında Çaykur Rizespor'da futbol oynayan ve Samsun'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Nuri Şamlı, son yolculuğuna uğurlandı.

15.09.2020 15:46 | Son Güncelleme: 15.09.2020 16:27

- Rizespor'un efsane futbolcusu Nuri Şamlı son yolculuğuna uğurlandı

SAMSUN - 1990-1995 yılları arasında Çaykur Rizespor'da futbol oynayan ve Samsun'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Nuri Şamlı, son yolculuğuna uğurlandı.

Kalbinde pil takılı olan Nuri Şamlı rahatsızlanınca Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Şamlı yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 50 yaşında hayata gözlerini yuman Nuri Şamlı, bugün Samsun Kıranköy Mezarlığı'nda bulunan camide kılınan cenaze namazının ardından aynı mezarlıktaki aile kabristanlığında son yolculuğuna uğurlandı.

Kendisiyle birlikte Rizespor'da top koşturan ikiz kardeşi Şükrü Şamlı, cenazede ayakta durmakta güçlük çekti. Cenaze törenine katılan Rizespor'un eski kaptanı ve Samsunspor'un eski futbolcusu olan İsmail Demirci, "Nuri Şamlı kardeşimizin vefatından dolayı çok üzgünüz. Onun vefatından dolayı Rize'den geldim. Allah yattığı yeri nur etsin. Eşine, çocuğuna, kardeşlerine ve bizlere sabır versin. Rizespor'da beraber oynadık. Daha sonra da iki yıl İstanbulspor'da beraber oynadık. Çocukluk arkadaşımdı zaten. Rizespor'daki günlerimiz asla unutulacak gibi değil" dedi.

Rizespor altyapısında uzun yıllar birlikte top koşturduğu Sinan Koç ise, "Çok değerli arkadaşımızı kaybettik. Rizespor'un altyapısında 5-6 sene beraber mücadele verdiğimiz arkadaş. Çok erken oldu. Çok üzgünüz" diye konuştu.

Çaykur Rizespor çelenk gönderdi

1989-1990 sezonunda Rizespor A Takımında futbol oynamaya başlayan Nuri Şamlı'nın 6 sezonda 137 lig, 6 kupa maçı olmak üzere toplam 143 karşılaşmada forması giydi. Daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile Altıntepsi Makelspor'da da futbol oynadığı öğrenildi.

Rizespor'un efsane futbolcusu Nuri Şamlı son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İHA

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