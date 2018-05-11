Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez: Beşiktaş Yarın Gel Dese, Ben Hazırım
TFF 1. Ligde Çaykur Rizespor'u şampiyon yapan İbrahim Üzülmez, "Beşiktaş gel dese, ben hazırım" dedi.
TFF 1. Lig'de Çaykur Rizespor ile şampiyonluk yaşayıp, ekibini Spor Toto Süper Lig'e çıkaran teknik direktör İbrahim Üzülmez, beIN SPORTS HABER'de yayınlanan VIP programına konuk oldu.
"BEŞİKTAŞ'A GEL DESELER, HAZIRIM!"
Beşiktaş'ın teknik direktörü olmak ister misin sorusu sorulan Üzülmez, "Bu genç hoca algısını eğer yıkarsak bir gün olacağız inşallah. Elazığ'a gidiyorsun lider yapıyorsun, Gençlerbirliği'ne gidiyorsun 32 puan topluyorsun ikinci yarı. Diyoruz ki işte bazen kendimizi de ön plana çıkartmak lazım. Şimdi geldik Allah'a şükürler olsun Çaykur Rizespor'u şampiyon yaptık. Ancak büyük takımlara gitmek için lobi mi derler bilemiyorum ama onları yapmamız gerekiyor. "Hedeflerin arasında var mı?" diye sorarsanız, var. Allah nasip eder mi bilemeyiz tabii ki. Bana yarın gel deseler ben hazırım. Neden hazır olmayayım ki? Oyuncu gurubuna bakıyorsunuz Quaresma bir yanda, Babel bir yanda. Sonrasında Pepe'si, Tolgay'ı, Talisca'sı... Bize verdikleri zaman Beşiktaş'ı neler yapabileceğimizi göstereceğiz inşallah. Kulübümüze de inanıyoruz, güveniyoruz. Yeter ki bize kaliteli oyuncu gurubunu versinler. Ben oyuncunun iç dünyasını yaşayan insanlardan birisiyim. Bizim kontrata bağlı olarak takımlarımızda olmamamız gerekiyor." cevabını verdi.
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Futbolundan ne gördük ki teknik direktörlüğünden ne görelim. Bize Öncelik Sergen Hoca olmak üzere ardından Okan Buruk Yakışır. Sen anca 3. Olursun İbrahim Üzülmez.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Anında satış demekki.kim ne kadar eder zaten kendi belli eder.seni bjk ne yapsınCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Gel be reis genç kanlar lazımCevap Yaz 5 Yayından KaldırGELSİN TABİ BEŞİKTAŞA YAKIŞIR: SEN ÖNÜNE GELENİ HEMEN REİS YAPANLARDANMISIN1 Yayından Kaldır
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Yakışır...Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır