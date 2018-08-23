Rize Formulaz Tahta Araba Yarışları Nefes Kesti Hd

Rize'nin Ardeşen ilçesi Tunca Beldesi'nde 10'uncusu düzenlenen 'Red Bull Formulaz' tahta araba yarışları, bu yıl da büyük heyecana sahne oldu. Tahta arabalarla saatte 70 kilometre hıza ulaşan yarışmacılardan bazıları çarpıştı, bazıları devrildi, tekeri çıktı. Kazalarda, 2 kişi hafif yaralandı. Dünya Supersport Şampiyonu ünlü mokotosikletçi AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu da tahta otomobil yarışlarının heyecanını yaşayan isimler arasında yer aldı.

Tunca Belediyesi ile Redbull tarafından bu yıl, 'Arabam tahtadan inerim rampadan' sloganı ile düzenlenen ve 'Formulaz' adı verilen yarışlara gençler, 40 yaş üstü ve kadınlar kategorilerinde 75 kişi tahta arabaları ile katıldı. Yarışmacılar, gruplar halinde 6'şarlı yapılan yarışlara kendi tasarımları olan ve sırma teli dışında metal aksamın yasak olduğu birbirinden ilginç tahta arabalarla katıldı. Araçlarda maksimum uzunluk 1.70 metre, genişlik ise 70 santimetre olarak sınırlı tutuldu.

'UÇURUMA DÜŞMEK YASAK'

Formulaz yarışlarında güvenlik önlemleri dikkat çekti. Eğimli yolda yarışmacıların uçuruma düşmemesi için yol kenarlarına saman balyaları yerleştirildi. Lastik ayakkabı ve kıl çorap giyen yarışmacılar kask, kolluk ve dizlik taktı. Yol boyunca, 'Dikkat tahta araba çıkabilir', 'Uçuruma düşmek yasaktır', 'Sollama yapmak yasaktır' ve 'En keskin viraj 53 metre geride kaldı' yazılı ilginç tabelalar dikkat çekti. Yarışlarda, sağlık ekipleri olası kazalarda yaralananlara müdahale etmek için beklerken, Jandarma ekipleri de yol boyunca güvenlik önlemi aldı. Alanda bekleyen ve 'Lazbulans' adı verilen tahta ambulansta ilgi çekti.

SAATTE 70 KM HIZA KADAR ÇIKTILAR

Hiçbir şekilde frenin, motorun ve demir bir parçanın kullanılmadığı araçlar, 1600 metreyi başarılı bir şekilde tamamlayarak bitiş çizgisine ulaşmaya çalıştı. Yokuşların da yardımıyla 70 kilometre hıza kadar ulaşabilen araçlarda ayağa takılan sert lastikler fren işlevi gördü, katılımcılar kıyasıya yarıştı.Kadınların yarışı da büyük alkış aldı. 1650 metrelik dik parkurda bazı yarışmacılardan bazıları çarpıştı, takla attı, bazılarının da tekeri çıktı. Kazalarda 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılara hazır bekletilen ambulansta müdahale edildi.

YARIŞLARDA SOFUOĞLU RÜZGARI ESTİ

Formuzlaz yarışlarına ünlü motosikletçi AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu da katıldı. Sofuoğlu, katıldığı yarışlarda birinciliği elde etti. 5 kez Dünya Şampiyonu olan ve motosikletin üzerinde birçok rekor kıran Sofuoğlu'nun tahta arabalarla yaptığı sürüş merakla izlendi. Sofuoğlu alanda motosikleti ile de gösteri yaptı.

Her yıl Formulaz'a geldiğini belirten Kenan Sofuoğlu, "Sadece geçen sene gelememiştim. Davet edilince programımı ayarlayıp çok sevdiğim Rize'ye gelmek istedim. Beni buraya getiren sadece tahta otomobil yarışı değil, bizi seven ve güzel karşılayan insanlarımız ve buradaki atmosfer. Onlar ne kadar eğleniyorsa ben de onlar kadar eğleniyorum. Bu yarışların Türkiye geneline de yayılmasını istiyorum.Umarım gerekli koşullar oluşur ve Tüm Türkiye bu heyecanı yaşar? dedi.

'VEKİLLİK HAYATIMI DEĞİŞTİRMEDİ'

Kenan Sofuoğlu, vekilliğin hayatını değiştirmediğini belirterek "Ben hayatıma olduğu gibi hızlı devam ediyorum.Bu tarz şeyleri de seviyorum. Bırakmak gibi bir niyetim de yok. Ne motosikleti ne de hızlı ve tutku dolu şeylerden vazgeçeceğimi zannetmiyorum" diye konuştu.