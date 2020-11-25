Rize'de 'Kadın candır' şiiri ile kadına karşı şiddete dikkat çektiler

Rize'de 'Kadın candır' şiiri ile kadına karşı şiddete dikkat çektilerRİZE'de, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde hazırlanan klipte, il protokolü, sporcu ve sanatçılar 'Kadın candır' şiiri okuyarak, kadına karşı şiddete dikkat çekti.

Rize'de 'Kadın candır' şiiri ile kadına karşı şiddete dikkat çektiler

RİZE'de, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde hazırlanan klipte, il protokolü, sporcu ve sanatçılar 'Kadın candır' şiiri okuyarak, kadına karşı şiddete dikkat çekti.

Rize Valiliği öncülüğünde, İl Sosyal ve Etüt Proje Müdürlüğü 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' dolayısıyla bir klip hazırlandı. İl Sosyal ve Etüt Proje Müdürü Şule Cıvgaz Kazancıoğlu, yazdığı ?Kadın Candır? isimli şiiri, Vali Kemal Çeber, Prof. Dr. Mustafa Karataş, sanatçılar Yavuz Bingöl,Oktay Kaynarca, Korcan Kol, Davut Güloğlu ve Alişan ile milli kaleci Gökhan Akkan seslendirdi. Ayrıca il protokolüde 'Kadın İsterse' isimli şiiri seslendirdi. Hazırlanan klipler sosyal medyada paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu ERBAŞ