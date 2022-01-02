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Devrilen karavandaki kişi yaralandı

AA / Bülent İsmailoğlu - Haberler | Güncel

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde devrilen karavandaki kişi yaralandı.

ÇAMLIHEMŞİN, RİZE (AA) - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde devrilen karavandaki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nedrullah Özdemir'in kullandığı 16 AKU 590 plakalı karavan, Ayder Yaylası girişinde yoldaki buzlanmanın da etkisiyle devrildi.

Bir süre kayan karavan, elektrik direği ve kaldırıma çarparak durabildi.

Kazada yaralanan sürücünün eşi Melahat Özdemir, Kaçkar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Jandarma ekiplerinin aldığı güvenlik önlemlerinin ardından karavan, vinç yardımıyla kaldırıldı.

Devrilen karavandaki kişi yaralandı

Devrilen karavandaki kişi yaralandı

Devrilen karavandaki kişi yaralandı

Devrilen karavandaki kişi yaralandı

Devrilen karavandaki kişi yaralandı

AA / Bülent İsmailoğlu - Son Dakika Haberleri

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