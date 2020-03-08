SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Rıza Çalımbay: "Takımımdan çok memnunum" - Spor
Rıza Çalımbay, Galatasaray, Sivasspor, Spor

Rıza Çalımbay: "Takımımdan çok memnunum"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 2-2 berabere kaldıkları Galatasaray maçını değerlendirdi.

08.03.2020 22:38 | Son Güncelleme: 08.03.2020 22:38
Rıza Çalımbay:

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 2-2 berabere kaldıkları Galatasaray maçını değerlendirdi. Çalımbay, "Takımımdan çok memnunum. Çok iyi bir arkadaşlık var. Bugüne kadar çok iyi işler yaptık. Sahamızda çok başarılı maçlar oynadık. Bunu ligin sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz" dedi.


Süper Lig'in ilk 25. haftasında DG Sivasspor sahasında Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, güzel bir maç oynandığını söyledi.


Çalımbay, "Biz de Galatasaray da galibiyet için oynadı. Oyuna istediğimiz gibi başladık. Baskı yaparak maça başladık. Pozisyonlar ve golü de bulduk. Galatasaray takımını oyuna sokmadık. Hiç istemediğim şekilde oyuna geriye çekildik. Baskımızı devam ettirmemiz gerekiyordu. Donk ve Feghouli'nin oyuna girmesi bize sıkıntı oldu. Zaman zaman oyun üstünlüğü Galatasaray'a geçse de hep dikkatli oynadık. 2 tane benzer gol yememiz beni üzdü. Bunları bizim yemememiz gerekiyordu" dedi.


"Ofansif oynamayı çok seviyorum"


Maçın ikinci yarısına da etkili başlayarak golü bulduklarını söyleyen Çalımbay, "Golümüzün ardından Galatasaray her türlü riske girdi. Biz de ona göre tedbirlerimizi aldık. Maç hem taktik hem de mücadele açısından güzel bir maç oldu. Bugün ki maçın hakkı bence beraberlikti. Kazansaydık bizim için çok büyük bir avantaj olacaktı. Galatasaray zor bir takım. Biz hiçbir zaman defans oynayan bir takım değiliz. Bugüne kadar ligde oynadığımız tüm maçlarda gol attık. Ofansif oynamayı çok seviyorum. Bugün de aynı şekilde oynadık. Takımımdan çok memnunum. Çok iyi bir arkadaşlık var. Bugüne kadar çok iyi işler yaptık. Sahamızda çok başarılı maçlar oynadık. Bunu ligin sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.


"Bütün maçlar final havasında geçecek"


Çalımbay, bundan sonraki maçların çok önemli olduğunu belirterek, "Yukarıda bütün takımların kendi arasında maçları var. Bizim bundan sonra oynayacağımız bütün maçlar final havasında geçecek. Eğer maçlarımızı çok iyi bitirsek iyi bir duruma gelebiliriz" diye konuştu. - SİVAS

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Spor
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
Sivasspor-G.Saray maçında kural hatası var mı? Talimatlar ortaya çıktı Spor
Sivasspor-G.Saray maçında kural hatası var mı? Talimatlar ortaya çıktı
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu Spor
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Elazığ depremini 3 ay önceden bilen Naci Görür'den Marmara uyarısı Spor
Elazığ depremini 3 ay önceden bilen Naci Görür'den Marmara uyarısı
'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Spor
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Rum kesiminden sınırda kriz yaratacak karar! Asker gönderiyorlar Spor
Rum kesiminden sınırda kriz yaratacak karar! Asker gönderiyorlar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Angela Merkel Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Mustafa Şentop
Magazin Emrah Ece Erken Defne Samyeli Nilperi Şahinkaya
Spor Okan Buruk Bülent Uygun Berkay Şahin Emre Belözoğlu Abdülkadir Ömür
Daha Fazla Adana Avrupa İtalya Sivasspor
Şu an buradasınız: Rıza Çalımbay: "Takımımdan çok memnunum" - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 23:23:46. #1.14#