SPOR Rıza Çalımbay: Ligi iyi bir şekilde tamamlamak istiyoruz - Haberler
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SPOR Rıza Çalımbay: Ligi iyi bir şekilde tamamlamak istiyoruz

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SPOR Rıza Çalımbay: Ligi iyi bir şekilde tamamlamak istiyoruzSİVAS (DHA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, VavaCars Fatih Karagümrük maçı ile ilgili, "Bizim açımızdan zor bir maç olacak.

SPOR Rıza Çalımbay : Ligi iyi bir şekilde tamamlamak istiyoruz

SİVAS (DHA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, VavaCars Fatih Karagümrük maçı ile ilgili, "Bizim açımızdan zor bir maç olacak. Bütün amacımız bizim Anadolu takımı olarak geçen sezonki gibi bu senede ligi iyi bir şekilde tamamlamak istiyoruz" dedi.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, VavaCars Fatih Karagümrük maçı ile ilgili kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.

İlk olarak dün deplasmanında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ettikleri maçı değerlendiren Çalımbay, "İlk galibiyet geç geldi ama bundan önceki oynadığımız maçlarımızda hakikaten kötü oynamadık. İyi oynadığımız maçlar vardı ama bunu skora yansıtamadık. Bizim için ilk başlangıç maçımız Fenerbahçe maçıydı. Fenerbahçe maçını iyi bir şekilde atlattık. Buradaki Gaziantep maçında da kötü oynamadık, iyi oynadık. Beklemediğimiz bir anda gol yedik. Bunlar olabilir, futbolun içerisinde olan şeyler ama son oynadığımız Malatya maçında kazanmamız için ne gerekiyorsa yapmamız lazımdı. Böyle de bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Biz sadece 1 tane galibiyet aldık" dedi.

"LİGİ İYİ BİR ŞEKİLDE BİTİRMEK İSTİYORUZ"

Ligde peş peşe 2 tane önemli maçlarının olduğunu söyleyen Çalımbay, "Karagümrük ve Beşiktaş maçı da bizim için çok önemli. Bu maçlardan mutlaka iyi bir şekilde ayrılmamız gerekiyor. Karagümrük maçı bizim için çok önemli. İyi ve ters bir takım. Çok dikkat etmemiz gereken bir takım. Kendi sahamızda oynayacağımız bu maçı çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor ki Malatya maçının galibiyet değeri daha da artsın. Ondan sonra Beşiktaş ile oynayacağız. O maç da zor çok geçecek. O yüzden bizim açımızdan zor bir maç olacak. Bütün amacımız bizim Anadolu takımı olarak geçen sezonki gibi bu senede ligi iyi bir şekilde tamamlamak istiyoruz. Daha iyi çalışacağız ama bu sene lig zor. Kötü takım yok gibi, herkes düzenli oynuyor, iyi transferler yaptı. Onun için zor bir lig olacak. Hazırlıklı olmamız gerekiyor. Yönümüzü çizmemiz ve belirlememiz gerekiyor" diye konuştu.

"TARAFTARA ÇOK İHTİYACIMIZ VAR"

Takımından ve oyuncularından çok memnun olduğunu belirten Çalımbay, "Biz önemli bir maç kazandık. Bunun arkasını getirmemiz gerekiyor mutlaka. Taraftarımıza çok ihtiyacımız var. Çok az taraftara maç oynuyoruz, taraftarımızın çoğalması gerekiyor. Biz taraftarımızın desteğiyle çok iyi şeyler yaparız, bundan önce yaptığımız gibi. Son 2 senedir Demir Grup Sivasspor takımı çok başarılı grafik çiziyor. 2 senedir Avrupa'ya gidiyor. Çok güzel şeyler yapıyoruz. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Devam ettirmemiz için bir bütün olmamız gerekiyor. Futbolcular, taraftar, yönetim hep berabere kenetlenirsek o zaman çok daha güzel şeyler yaparız. Ben hangi maç olursa olsun takımıma sonuna kadar güveniyorum. İnşallah ligi istediğimiz güzel bir yerde bitireceğiz" ifadelerini kullandı.

SPOR Rıza Çalımbay: Ligi iyi bir şekilde tamamlamak istiyoruz

SPOR Rıza Çalımbay: Ligi iyi bir şekilde tamamlamak istiyoruz

SPOR Rıza Çalımbay: Ligi iyi bir şekilde tamamlamak istiyoruz

SPOR Rıza Çalımbay: Ligi iyi bir şekilde tamamlamak istiyoruz

SPOR Rıza Çalımbay: Ligi iyi bir şekilde tamamlamak istiyoruz

SPOR Rıza Çalımbay: Ligi iyi bir şekilde tamamlamak istiyoruz

SPOR Rıza Çalımbay: Ligi iyi bir şekilde tamamlamak istiyoruz

SPOR Rıza Çalımbay: Ligi iyi bir şekilde tamamlamak istiyoruz

SPOR Rıza Çalımbay: Ligi iyi bir şekilde tamamlamak istiyoruz

SPOR Rıza Çalımbay: Ligi iyi bir şekilde tamamlamak istiyoruz

SPOR Rıza Çalımbay: Ligi iyi bir şekilde tamamlamak istiyoruz
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: SPOR Rıza Çalımbay: Ligi iyi bir şekilde tamamlamak istiyoruz - Haberler
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