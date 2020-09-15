Riyad Mahrez'in kız kardeşlerinin işlettiği güzellik salonu, bir çetenin saldırısına uğradı
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Riyad Mahrez'in kız kardeşlerinin işlettiği güzellik salonu, bir çetenin saldırısına uğradı

Manchester City forması giyen Cezayirli yıldız Riyad Mahrez, kız kardeşlerinin Paris'teki güzellik salonuna düzenlenen saldırıyla sarsıldı. 12 kişilik bir grup tarafından darp edilen Douyna ve Ines Mahrez'in salonundaki birçok ürün, saldırganlar tarafından parçalandı.

Riyad Mahrez'in kız kardeşlerinin işlettiği güzellik salonu, bir çetenin saldırısına uğradı
15.09.2020 15:16 | Son Güncelleme: 15.09.2020 15:19

Manchester City'nin Cezayirli yıldızı Riyad Mahrez'in kız kardeşlerinin Paris'te işlettiği güzellik salonu, yaklaşık 12 kişilik bir çetenin saldırısına uğradı.

İngiliz basınına yansıyan haberde, saç bakımı yaptırmak için gelen bir kadının para vermeyi reddetmesinin ardından salonu terk edip bir süre sonra 12 kişilik bir grupla geldiği ve salondaki ürünleri parçalayarak çalışanlar ile Douyna ve Ines Mahrez'i darp ettiği kaydedildi.

Riyad Mahrez'in kız kardeşlerinin işlettiği güzellik salonu, bir çetenin saldırısına uğradı
Mahrez'in kardeşi Ines Mahrez

MAHREZ ZİYARETLERİNE GİDEMEDİ

Mahrez'in kardeşlerinden Douyna, saldırganların sırf yıldız futbolcunun kardeşi oldukları için kendilerine saldırarak salonlarına zarar verdiğini söyledi.

Saldırı sonrası salondan bir şey çalınıp çalınmadığı bilinmezken, daha önce koronavirüs testi pozitif çıkan Riyad Mahrez'in kardeşlerini ziyaret edemediği belirtildi.

Riyad Mahrez'in kız kardeşlerinin işlettiği güzellik salonu, bir çetenin saldırısına uğradı
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