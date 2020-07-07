Rıdvan Dilmen, Beşiktaşlı Victor Ruiz'i eleştirdi: Sosyal mesafeye en uygun stoper Beşiktaş'ın deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'a 3-1 mağlup olduğu mücadeleyi değerlendiren Rıdvan Dilmen, siyah-beyazlıların Rus ruleti oynadığını ve rakibinden çok daha fazla pozisyona girmesine rağmen büyük boşluklar verdiğini söyledi. Dilmen ayrıca NBA'den örnek vererek, Beşiktaş stoperi Victor Ruiz'i eleştirdi.

Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş'ın deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'a 3-1 mağlup olduğu mücadeleyi değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle;

Lung'un izlediğim en az 4 tane bu tip maçı oluyor. Yılda 4-5 maç alıyor böyle ama enteresan, ligin en çok gol yiyen takımı Kayserispor. İlk 10 dakika sonrası Lung ile Beşiktaş arasında maç oynandı. Kayserispor deplasmanda Sivas'ı yendi, Fenerbahçe'yi elinden kaçırdı. Diğer kaleye kat edecek en etkili silahı Mensah cezalı.

"RIDVAN HIZLI OYUNCU"

Rıdvan genç bir oyuncu, hızlı. Önünde sürekli içeri giren bir Diaby olduğu için de iş tek kanatlı bir hücuma dönüyor.

"SERGEN YALÇIN İLE DEĞİŞTİ"

Sergen Yalçın öncesinde tüm teknik direktörler Atiba'yı ortada oynattı, Sergen Yalçın onu biraz daha ofansa attı, her maçta gol pozisyonuna giriyor. Atiba o kadar özverili ki, savunma da yapıyor, Necip'e yardımcı oluyor.

"KAZANIRKEN NELERİ KAYBEDEBİLİRSİNİZ"

"Futbolu iyi izlemeniz lazım. Sadece yorumcu olarak değil, karar verici olarak. Taraftar bir oyuncuyu beğenir başkası beğenmez vs. En önemlisi futbol yöneticiliğinde kaybederken ne kazanıyorsunuz, kazanırken neleri kaybedebilirsiniz. Bu şekilde geleceği kurtarabilirsiniz."

"KAYSERİ LİGDE KALMAK İÇİN ÇABALIYOR"

"Fenerbahçe Kayserispor maçıyla başladı. Kayserispor'un ligde kalmak için yaptıklarını o zaman gördüm. Sonra Gençlerbirliği'ni 2-0 yendi, sonra Sivas'ı yendi geldi Beşiktaş'ın karşısına çıktı. Böyle bir 9 puan aldı Kayserispor."

"GOLÜ ATAN VAR'I GÖSTERDİ, O DA İNANAMADI"

"Beşiktaş'ın en büyük zaafı savunma arkasına atılan topları haftalardır söylüyorduk. Top rakipteyken özellikle dikkat etmezseniz böyle olabiliyor. Kravets golü attıktan sonra VAR'ı gösterdi. O da inanamadı. Bu Beşiktaş'ın top rakipteykenki oyununu gösteriyor."

"BEŞİKTAŞ 3 ÖN LİBEROYLA OYNADI"

"Beşiktaş Necip'le başlayarak uzun süredir oynamayan, normalde profesyonelliği olan, fizik gücü normalde iyi ama maç eksiği yüzünden eksikliği görüldü. Beşiktaş'ın kazandığı maçlardaki taktiğine baktığımız zaman Elneny tek oynuyordu. Beşiktaş bugün 3 ön liberoyla ama oyun planından taviz vermeden oynadı."

"2. GOLDE HAKEM BEKLE DEDİYSE SARI KART GEREKİYORDU"

"Beşiktaş 1-1'i yaptı, oyuna tutundu ikinciyi de bulmaya yaklaştı. Hasan Hüseyin'e hakem düdüğümü bekle dediyse haklı ama haksız olduğu durum sarı kart vermeliydi. Düdüğümü bekle dediysen kart göstereceksin. İkinciyi yedikten sonra Beşiktaş tamamen disiplinden koptu. Beşiktaş'ın maçlarında MHK atlet bulması gerekiyor. Beşiktaş savunmasının arkasına atılan toplarda sürekli koşmaları gerekiyor, zor."

"BEŞİKTAŞ'IN RUS RULETİ DEVAM EDİYOR"

"Ruiz'in arkasına bir sarıyorlar rakipler bir sürü pozisyon oluyor. Bugün Mensah olsaydı daha fazla pozisyon olurdu. Beşiktaş'ın Rus ruleti devam ediyor. Beşiktaş her halükarda rakibinden kat kat daha fazla pozisyon yakalayabiliyor ama pozisyonları ciddi görüyor kalesinde"

"BEŞİKTAŞ MAÇINA ÇOK KOŞAN YAN HAKEM LAZIM"

"Kayserispor'u kutlarım. Dirençli oynuyor. Doğru oynuyor. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın bu şekilde oynayacaksa arkaya Amerika 4x100 takımını alması lazım. 2 pasta veya orta sahada iyi pas yapan biri olursa kalesinde çok pozisyon görüyor."

"BEŞİKTAŞ'TA İLERİDEKİLERİN SAVUNMAYLA ALAKASI YOK"

"Necip, Elneny, Atiba olursa verimsizleşirsiniz. Hem pres yapmıyorsunuz, hem ikinci bölgede basmıyorsunuz, peki bloklar arası ne oldu? Diaby'nin Lens'in N'Koudou'nun alakası yok savunmayla. Ljajic'in çok az etkisi var."

"RUIZ SOSYAL MESAFEYE EN UYGUN STOPER"

"Sergen hocaya söylüyorum futbolda bir hücum, bir de savunma vardır. Günümüz futbolu için bu taktiği kesin değiştirmesi lazım. Sabırlı hücum da yapmıyorlar. Aceleci yapıyorlar. Ben mesela Ruiz'le çok oynamak isterim. Hiç korkutmuyor. Sosyal mesafeye en uygun stoper"

"N'SAKALA BEŞİKTAŞ'A YARARLI OLUR"

"Beşiktaş'ın Atiba ve Elneny'i kesin tutması lazım koyacaksın cebine. N'Sakala için taraftarlar 10 tane maç başına orta yapacak birini beklemesin. Kontraları engeller. Beşiktaş'ın klasında bir sol bek değil ama mevcut şartlar için işe yarar, kontrayı keser."

"MENSAH BEŞİKTAŞ'TA İŞ YAPAR"

"Hasan Hüseyin'in golünde pası kim verdi, Enver Cenk. E nerede Beşiktaş savunması. Beşiktaş'ın rakiplerinde orta sahalar zaten iyi oynuyor. Mensah sıkı takımlara karşı nasıl oynar bilmiyorum ama bu gibi maçlarda çok etkili olur. Mensah kesin 3 büyüklerden birine gidecek. Eğer Beşiktaş'a gelirse çok etkili olur"

"WELINTON BEŞİKTAŞ İÇİN DOĞRU DEĞİL"

"Welington uzun boylu ama atletik değil. Eğer Beşiktaş'a gelirse çok şeyi değiştirmez.

"ÖNDE 5 KİŞİ VARSA ARKADA 2 ÖN LİBERO LAZIM"

"Beşiktaş'a kadroya girecek çok değerli bir oyuncu var, Dorukhan. İnşallah sağlığına kavuşur da döner. Oynayınca o da Atiba gibi pozisyon da bulur geriye de yardımcı olur. Önde 5 kişiyle oynuyorsanız orta sahada 2'li oynamanız lazım. Her stoper önünde ikili ön libero ister. Her forvet yanında bir forvet daha ister. Beşiktaş'ın kadrosu kora kor mücadelede zayıf. Burak, Ljajic, Diaby, N'Koudou parmak ucunda oynayan oyuncular."

"VIDA VE RUIZ'E KIZAMAM"

"Bu oyun anlayışıyla Vida ve Ruiz'e kızamam. Hoca sürekli önde önde önde basın diyor. Genç oyuncu Rıdvan'ı Ersin'ı seviyoruz. Bunlar olacaktır. 30 yaşında da olacaktır. Kaleci, stoper, forvet arkası ve forvet yani omurga lazım Beşiktaş'a. Burak, Umut, Güven. Umut ve Güven biliyor ki kuş tutsam ağzımla Burak oynayacak. Burak'ı Güven ve Umut itemiyor. Güven'i Şenol hoca kanatta oynatıyordu. Cenk'i mesela Şenol hoca kanatta oynatıyordu."

"BEN NBA'DE TEK SLOGAN DUYDUM! DEFENCE!"

"Ben NBA'de tek taraftar sloganı duydum, Nedir o? Defence! Defence! Defence defence yapmazsan işte olmuyor. İllaki oyunun bir yerinde yapman gerekiyor."