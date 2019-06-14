Ressam İmamoğlu'dan Singapur'da sergi

Ressam İmamoğlu'dan Singapur'da sergi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülten İmamoğlu, Singapur'da sergi açtı.

Ressam İmamoğlu'dan Singapur'da sergi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülten İmamoğlu, Singapur'da sergi açtı.
Singapur'da Miaja Sanat Galerisi'ndeki "Nucleus" isimli kişisel serginin açılışına Türkiye'nin Singapur Büyükelçisi Murat Lütem, EFG Bankası Yöneticisi Cem Azak, Singapur Çin Kadınlar Derneği Başkanı Peggy Jeff ile sanatseverler katıldı.
Açılışta misafirlere Türk yemekleri ikram edildi.
İmamoğlu, Singapur'da bulunmanın kendisi için üç açıdan özel anlam ifade ettiğini belirterek, "İlki, bu yılın Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkmasının 100'üncü, ikincisi Türkiye ile Singapur arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50'nci yılı olması, üçüncüsü de Singapur'u daha önce ziyaret ettiğimde gördüğüm güzellikleri sanatçı sezgileriyle hafızamda biriktirerek Türk kültürüne ait dostluk sembolleriyle harmanlayarak resimlerinde yansıtabilme mutluluğu." dedi.
Büyükelçi Lütem de Singapur'da bir Türk sanatçının kişisel sergi açmasının gurur kaynağı olduğunu dile getirdi.
İmamoğlu, 2018 yılında Singapur'da düzenlenen Singapore Artstage'e katılmış, eserlerinin beğenilmesi üzerine kişisel sergi açmak üzere Miaja Sanat Galerisi tarafından davet edilmişti.

Kaynak: AA
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