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Rekortmen yüzücü Emre Sakçı'dan yüzücü adaylarına tavsiyeler

"Direksiyonda kendiniz olun""Ben kararımı yüzmeden yana verdim""Hayatınızın iplerini elinize alın""Zirveye çıkmak işin kolay tarafı, zor olan zirvede kalabilmek" - Milli rekortmen yüzücü Emre Sakçı, yüzücü adayı gençlere mesaj gönderdi, "Direksiyonda kendiniz olun" dedi.

Rekortmen yüzücü Emre Sakçı'dan yüzücü adaylarına tavsiyeler
16.05.2020 22:07 | Son Güncelleme: 16.05.2020 22:07

"Direksiyonda kendiniz olun"

"Ben kararımı yüzmeden yana verdim"

"Hayatınızın iplerini elinize alın""Zirveye çıkmak işin kolay tarafı, zor olan zirvede kalabilmek"

- Milli rekortmen yüzücü Emre Sakçı, yüzücü adayı gençlere mesaj gönderdi, "Direksiyonda kendiniz olun" dedi.Rekortmen yüzücü Emre Sakçı, Okyanus Kolejleri'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Instagram üzerinden gerçekleştirdiği Gençlik Söyleşileri'ne konuk oldu. Bir öğrencinin "Kendinizi nasıl tanımlarsınız" sorusuna Sakçı, "Hayatının tamamı yüzme olan, yüzmeyle yatıp, yüzmeyle kalkan ve bu doğrultuda bayrağı uğruna yarışan birisi" yanıtını verdi. Kendisini, Türkiye'ye getirdiği başarıların motive ettiğini söyleyen Sakçı, "Bu değerlere bir başarı getirmek, bir gurur yaşatabilmek en büyük motivasyonum" diye konuştu."BEN KARARIMI YÜZMEDEN YANA VERDİM"Türkiye'de gençlerin eğitim ve spor arasında bir tercih yapmak zorunda olduğunu dile getiren Sakçı, "Ülkemizin içinde bulunduğu sistemden dolayı bir seçim yapmak zorunda kalıyorsunuz. Ben yüzmeden yana seçtim ama eğitimimi hiç aksatmamaya çalıştım. Okuldaki beklentilerimi doğru ayarladığım için yüzmede de beklentilerimi ayarlayabildim" ifadelerini kullandı."DİREKSİYONDA KENDİNİZ OLUN""Gençlere nasıl tavsiyelerde bulunursun" sorusuna yanıt veren Emre Sakçı, şöyle konuştu: "Kendi isteklerinizi dinleyin, kendi isteğiniz doğrultusunda hareketler ve adımlar atın. Çekinceleriniz ve korkularınız olacaktır. Ben de yeni yeni hayatı öğreniyorum. Kendi kararlarınızı kendiniz alın, hayatınızın iplerini elinize alın. Bu hayatı siz yaşayacaksınız. Ebeveynleriniz size sadece tavsiye verebilir. Kendinize güvenin ve hiçbir şeyden korkmayın. Direksiyonda kendiniz olun."Sakçı ayrıca, Avrupa ikincisi olduğu yarışı unutamadığını, o yarışın kendisi için farklı bir anlamı olduğunu söyledi.Okyanus Kolejleri'nin Instagram canlı yayınında öğrenci Alp Eren Bakkurt'un sorularını yanıtlayan Emre Sakçı, Alp'in verdiği kelimelerin kendisindeki karşılıklarını belirtti: Yemek: İhtiyaçYüzme: HayatımHırs: DozundaSağlık: Her şeyin başıAile: Her şeyBaşarı: KaçınılmazEmre Sakçı: YüzmeSIRADAKİ HEDEFLERİ NELER?

Son olarak sıradaki hedeflerinden bahseden Sakçı, "Kısa vadede bir an önce yüzmeye dönebilmek. Orta vadede olimpiyatlara katılıp ülkemi en iyi şekilde temsil etmek ve uzun vadede ise Belli bir başarı çizgisi yakalamak. Zirveye çıkmak işin kolay tarafı. Zor olan zirveye çıkıp orada kalabilmek" diyerek sözlerini noktaladı.


Kaynak: DHA

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