SPOR Rekortmen haltercinin hedefi ikinci Avrupa şampiyonluğu
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SPOR Rekortmen haltercinin hedefi ikinci Avrupa şampiyonluğu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Rekortmen haltercinin hedefi ikinci Avrupa şampiyonluğuTolga YILDIRIM / ANTALYA, (DHA) - Halterde Yıldızlar ve U15 Avrupa Şampiyonu Aleyna Kaymaz (17), "Polonya'da yapılacak Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanıp, üst üste 2 defa Avrupa şampiyonu olmayı hedefliyorum" dedi.

Rekortmen haltercinin hedefi ikinci Avrupa şampiyonluğu

Tolga YILDIRIM/ ANTALYA, (DHA) - Halterde Yıldızlar ve U15 Avrupa Şampiyonu Aleyna Kaymaz (17), "Polonya'da yapılacak Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanıp, üst üste 2 defa Avrupa şampiyonu olmayı hedefliyorum" dedi.

Antalya'da ailesinin yönlendirmesiyle boksa başlayan Aleyna Kaymaz, bir süre sonra halter antrenörü Ekrem Celil'in dikkatini çekti. Aleyna'nın halterde başarılı olacağına inanan antrenörü, genç sporcuya bu sporu sevdirdi. Antalya Spor Salonu'nda 3 yıldır antrenman yapan Aleyna, spora başladığı ilk yılda katıldığı U15 Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu. Şampiyonada koparmada 68 kilo, silkmede 81 kilo ve toplamda 159 kiloyla 3 Türkiye rekoru kıran Aleyna, başarılarını sürdürdü. Aleyna, iki yıl önce Kemer'de düzenlenen şampiyonada 69 kilo koparma, 85 kilo silkme olmak üzere toplamda 154 kiloyla yeni rekorlara adını yazdırdı. Türkiye Şampiyonluğu'nu kazanan genç halterci, 2 yılda 2 şampiyonluk kazanıp, 6 rekor kırarak başarısını tescilledi.

Aleyna Kaymaz, 2019 yılında İsrail'de düzenlenen Yıldızlar ve U15 Avrupa Şampiyonası'nda da 81 kiloda koparma, silkme ve toplamda altın madalya kazanarak, Avrupa Şampiyonu oldu. Üç kategoride Avrupa rekoru kıran Aleyna, başarılarıyla spor tarihine adını yazdırdı. İki yılda Avrupa Şampiyonluğuna ulaşan milli sporcu, dünya şampiyonluğu ve olimpiyat madalyası kazanmayı hedefliyor.

Pandemi nedeniyle aylarca evinde antrenman yapan Aleyna, Antalya Spor Salonu'nda yeniden çalışmalara başlayıp form tutuyor. Geçen hafta Bursa'da düzenlenen Türkiye şampiyonasında ikincilik elde eden Aleyna, 20 Ağustos'ta Polonya'da yapılacak Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Altın madalyayı kazanmayı hedefleyen Aleyna, "Avrupa şampiyonluğunu kazandım. Sonrasında pandemi nedeniyle turnuvalara ara verildi. Çok çalıştım. Kısıtlamadan sonra katıldığım ilk şampiyonasında Türkiye ikincisi oldum. Avrupa şampiyonasına katılmaya hak kazandım. Polonya'da yapılacak Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanıp, üst üste 2 defa Avrupa şampiyonu olmayı hedefliyorum" diye konuştu.

SPOR Rekortmen haltercinin hedefi ikinci Avrupa şampiyonluğu
SPOR Rekortmen haltercinin hedefi ikinci Avrupa şampiyonluğu
SPOR Rekortmen haltercinin hedefi ikinci Avrupa şampiyonluğu
SPOR Rekortmen haltercinin hedefi ikinci Avrupa şampiyonluğu
SPOR Rekortmen haltercinin hedefi ikinci Avrupa şampiyonluğu
SPOR Rekortmen haltercinin hedefi ikinci Avrupa şampiyonluğu
SPOR Rekortmen haltercinin hedefi ikinci Avrupa şampiyonluğu
SPOR Rekortmen haltercinin hedefi ikinci Avrupa şampiyonluğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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