Rekabet Kurulu bazı birleşme ve devralma işlemlerini onayladı
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Rekabet Kurulu bazı birleşme ve devralma işlemlerini onayladı

Rekabet Kurulu, bazı birleşme ve devralma işlemlerine izin verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurulu bazı birleşme ve devralma işlemlerini onayladı
16.09.2020 17:25 | Son Güncelleme: 16.09.2020 17:28

Rekabet Kurulu, bazı birleşme ve devralma işlemlerine izin verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Kurul; Nippon Steel Corporation'ın tek kontrolünde olan Nippon Steel Stainless Trading Corporation ile Nippon Steel Trading Corporation, Sumitomo Corporation ve Nippon Steel Stainless Steel Corporation'ın ortak kontrolünde bulunan NS-Stainless Corporation'ın birleşmesi işlemine izin verdi.

Petgaz A.Ş.'nin tek kontrolünün BDY Group Yatırım AŞ tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

BP p.l.c.'nin kimyasal iş kolunun, INEOS Styrolution Financing Limited ve INEOS 256 GB Limited aracılığıyla INEOS Limited tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Alacer Gold Corp. ile SSR Mining Inc'in birleşmesi işlemi onaylandı.

Doğanay Gıda Tarım ve Hayvancılık San. ve Tic. AŞ'nin tek kontrolünün Purple Beverages S.A.R.L. tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Kaynak: AA

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