Red Bull Yağlı Direk'te Alanya'nın kazananları belli oldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Red Bull Yağlı Direk etkinliği, renkli görüntülere sahne oldu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Red Bull Yağlı Direk etkinliği, renkli görüntülere sahne oldu.

Alanya ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 95'inci yıldönümü, çeşitli etkinliklerle kutlandı. Red Bull sponsorluğunda gerçekleştirilen etkinlikler, flyboard gösterisiyle başladı. Kutlamalar kapsamında düzenlenen, yağlanmış bir direğin ucundaki bayrağı kaparak birinci olmak ve en havalı düşüşü gerçekleştirerek jüriyi etkilemek üzerine kurulu yarışta, renkli görüntüler ortaya çıktı. Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi ve Alanya Liman Başkanlığı'nın desteğiyle düzenlenen Red Bull Yağlı Direk'e 46 yarışmacı katıldı.Geçen yıllardan farklı olarak uzunluğu 12 metreye çıkarılan kütük üzerinde gerçekleştirilen etkinliğin Alanya ayağı Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi ve Alanya Liman Başkanlığı'nın desteğiyle İskele Meydanı'nda gerçekleştirildi. Alanya'daki mücadelede Mehmet Şanı birinci olurken, Ali Çelik de Alanya'da en havalı düşüşü yaparak jüriyi etkiledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu Mutlu