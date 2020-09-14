Real Madrid, PSG'li Kylian Mbappe için harekete geçti
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Real Madrid, PSG'li Kylian Mbappe için harekete geçti

İspanya'nın dünyaca ünlü gazeteleri Marca ile AS, Real Madrid'in Paris Saint Germain'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe için harekete geçtiğini yazdı. Eflatun beyazlıların bu transfer için 150 milyon euro ödemesi bekleniyor.

14.09.2020 18:10 | Son Güncelleme: 14.09.2020 18:14

İspanya'nın önde gelen ve Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen gazeteler Marca ile AS, bugünkü manşetlerine Kylian Mbappe'yi taşıdı.

Gazeteler, 2022'de PSG ile sözleşmesi bitecek Mbappe için Real Madrid'in sezon sonunda transfer atağına geçeceğini ve sözleşme bitiş süresini koz olarak kullanacağını iddia etti. Haberde 21 yaşındaki yıldızın, PSG'nin yeni sözleşme teklifini reddetmesi halinde 2021'de bonservis bedeliyle ayrılmak zorunda kalabileceği belirtildi.

DEĞERİ 175 MİLYON EURO

175 milyon euro değer biçilen Kylian Mbappe'nin sözleşmesinin son senesinde ayrılması halinde ise transferin 150 milyon euroya biteceği yazıldı.

VİRÜS NEDENİYLE LİG MAÇLARINI KAÇIRDI

PSG, yıldız futbolcuyu 2017-2018 sezonun başında Monaco'dan 180 milyon euro bedelle kadrosuna kattı. Koronavirüs testi pozitif çıkan Mbappe, ligdeki Lens ve Marsilya maçlarında forma giyemedi.

Real Madrid, PSG'li Kylian Mbappe için harekete geçti
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