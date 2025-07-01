Real Madrid Juventus maç özeti ve golleri! (VİDEO) Real Madrid Juventus geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Real Madrid Juventus maç özeti ve golleri! (VİDEO) Real Madrid Juventus geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
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Real Madrid Juventus özet ve önemli dakikalar! FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Real Madrid Juventus maçını kaçıran futbolseverler geniş maç özeti ile maçın önemli anlarını seyretmek istiyor. Maç özeti izlemek isteyen futbolseverler Real Madrid Juventus maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Real Madrid Juventus maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Real Madrid Juventus özet videosu!

Real Madrid Juventus maç özeti! FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Real Madrid Juventus maçını kaçıran futbolseverler geniş maç özeti ile maçın önemli anlarını seyretmek istiyor. Maç özeti izlemek isteyen futbolseverler Real Madrid Juventus maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Real Madrid Juventus maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Real Madrid Juventus özet videosu haberimizde...

REAL MADRİD JUVENTUS MAÇ ÖZETİ

Real Madrid Juventus maç özeti izlemek için haberimizin detaylarında yer alan Real Madrid Juventus özet bölümünde yer alan bilgilerden Real Madrid Juventus geniş özet ve önemli anlara ulaşabilirsiniz. İyi seyirler...

Real Madrid Juventus maç özeti ve golleri! (VİDEO) Real Madrid Juventus geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

REAL MADRİD JUVENTUS ÖZET

Real Madrid Juventus maç özetini maçın ardından TRT Spor YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

REAL MADRİD JUVENTUS MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Real Madrid Juventus maçı 1-0'lık Real Madrid üstünlüğüyle sona erdi.

REAL MADRİD JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Real Madrid Juventus maçı canlı olarak TRT 1'de yayınlandı.

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