Real Madrid Juventus maç özeti ve golleri! (VİDEO) Real Madrid Juventus geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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REAL MADRİD JUVENTUS MAÇ ÖZETİ

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REAL MADRİD JUVENTUS ÖZET

Real Madrid Juventus maç özetini maçın ardından TRT Spor YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

REAL MADRİD JUVENTUS MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Real Madrid Juventus maçı 1-0'lık Real Madrid üstünlüğüyle sona erdi.

REAL MADRİD JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Real Madrid Juventus maçı canlı olarak TRT 1'de yayınlandı.