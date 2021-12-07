UEFA Şampiyonlar Lig'nde heyecan devam ediyor. Real Madrid, İnter ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki Real Madrid - İnter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?detaylar haberimizde.

REAL MADRİD - İNTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Real Madrid - İnter maçı 7 Aralık 2021 Salı günü saat 21:00'da oynanacak.

REAL MADRİD - İNTER MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid - İnter maçı 7 Aralık 2021 Salı günü saat 21:00'daExxen'de canlı yayınlanacak.

Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur? — Haberler (@Haberler) December 5, 2021

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