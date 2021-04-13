Real Madrid'de Florentino Perez 6. kez başkan seçildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Real Madrid'de Florentino Perez 6. kez başkan seçildi

Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli - Haberler | Spor
Real Madrid'de Florentino Perez 6. kez başkan seçildi

Real Madrid Kulübü, başkanlık seçimlerinde adaylığını sunan tek üye olmasından dolayı mevcut başkan Florentino Perez'in seçimlere gidilmeden yeni başkan ilan edildiğini açıkladı.

Real Madrid Kulübü, başkanlık seçimlerinde adaylığını sunan tek üye olmasından dolayı mevcut başkan Florentino Perez'in seçimlere gidilmeden yeni başkan ilan edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Florentino Perez'in kulüp başkanı ilan edildiği ve normal şartlarda 2025 yılına kadar görevde kalacağı belirtildi.

Real Madrid'de 2000-2006 ve 1 Haziran 2009'dan bugüne kadar kulüp başkanlığı görevini yürüten 74 yaşındaki iş insanı Perez, 6. kez kulüp başkanı seçildi.

Eflatun-beyazlı kulüp, Perez başkanlığında şimdiye kadar futbolda 47, basketbolda da 21 kupa kazandı.

Real Madrid tarihinin en önemli başkanlarından biri olarak gösterilen Perez'in yeni dönemdeki öncelikli hedefi, 2022 sonuna doğru tamamlanması beklenen Santiago Bernabeu Stadı'nın yenilenme çalışmaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının getirdiği ekonomik kayıpları gidermek ve bir sezon ara verilen transfere yoğunlaşmak olacak.

Tarihinde 40 yıl aradan sonra ilk kez geçen yaz döneminde hiçbir futbolcu transfer etmeyen Real Madrid'in gelecek sezon için Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain) ve Erling Haaland (Borussia Dortmund) ile ilgilendiği biliniyor.

Öte yandan, Real Madrid'de sakatlık sorunu olan Sergio Ramos'un Kovid-19 testinin de pozitif çıktığı açıklandı. Takımda Raphael Varane da Kovid-19'dan karantinada bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Türker Ertürk Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Ajda Pekkan Acun Ilıcalı Burak Sergen
Spor Mesut Özil Arda Turan Gökhan Töre Necip Uysal Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Real Madrid'de Florentino Perez 6. kez başkan seçildi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 12:49:26. #1.15#
title