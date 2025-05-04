Real Madrid - Celta maçı kaç kaç bitti? Real Madrid - Celta maç özeti!

Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanan mücadelede Real Madrid, Celta Vigo'yu 3-2 mağlup ederek şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü. Arda Güler'in golü ve Kylian Mbappé'nin etkili performansı maçın ön plana çıkan detayları arasında yer aldı. Real Madrid Celta Vigo maçı kaç kaç bitti sorusunun yanıtı ve maçın golleriyle öne çıkan anlarını içeren geniş maç özeti haberimizin devamında…

REALMADRID CELTA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Real Madrid, 4 Mayıs 2025 tarihinde Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanan La Liga 34. hafta mücadelesinde Celta Vigo'yu 3-2 mağlup etti. Bu galibiyetle Real Madrid, lider Barcelona'nın dört puan gerisinde kalarak şampiyonluk yarışını sürdürdü.

REAL MADRID CELTA MAÇ ÖZETİ

33. dakika: Arda Güler, Lucas Vázquez ile yaptığı kısa köşe organizasyonu sonrası sol ayağıyla ceza sahası dışından şık bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

39. dakika: Jude Bellingham'ın havadan gönderdiği pası iyi değerlendiren Kylian Mbappé, skoru 2-0 yaptı.

48. dakika: Arda Güler'in ara pasında topla buluşan Mbappé, kaleciyi geçerek farkı üçe çıkardı.

69. dakika: Celta Vigo, Javi Rodríguez'in golüyle skoru 3-1'e getirdi.

76. dakika: Williot Swedberg'in golüyle fark bire indi: 3-2.