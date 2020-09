Ready For Change dijital platformu Ekim'de açılıyor

İş ve özel hayatında değişim arayışında olan, kendini geliştirmek ve başarıyı yakalamak isteyenleri buluşturacak olan dijital platform Ready For Change, Ekim ayında açılıyor.

Dünyada çok az örneği bulunan, Türkiye'de ise hem iş hem de özel hayata dair üyelerinin gelişimini sağlayacak olması dolayısıyla ilk olma özelliği taşıyan Ready For Change dijital platformu www.readyforchange.co adresi üzerinden Ekim 2020'de üyeleriyle bulaşacak.

Kendini geliştirmek isteyen herkesi, "Artık Yalnız Değilsin" ve "Değişime Hazır Mısın?" sloganlarıyla dijital platforma davet eden Ready For Change; üyelerine hem iş hem de özel hayata değer katacak, her alanda hedeflerine ulaşılmayı sağlayacak bir kurgu sunacak. Yenilik arayışı içerisinde ve umutsuz hisseden, iş ve özel hayatında değişim arayışında olan herkese değer katmayı amaçlayan Ready For Change dijital platformu, her ay üyelerini iş dünyası ve özel hayata dair belirlenen bir konuda ünlü isimlerle buluşturacak. Platform ayrıca iş dünyasındaki son gelişmeleri ve gündemdeki konuları üyeleriyle paylaşacak; o aya özel kitap, film ve video önerilerinde bulunacak, her ayın konusu dikkate alınarak özenle seçilmiş bir kitabı üyelerine posta yoluyla iletecek.

BAŞARIYI YAKALAMAK İSTEYENLERİ BULUŞTURACAK

Kendini her alanda geliştirmek, iş ve özel hayatta başarıyı yakalamak isteyenleri buluşturacak platform bünyesinde yapılan her etkinliğin videosuna, paylaşılan dokümanlara ve ayın programına 7/24 erişim imkanı bulunacak. Her ayın sonuna doğru platform üyeleri ile beraber iş çıkışı saatlerinde belirlenecek bir mekanda sosyal mesafe kurallarına uygun olarak buluşmalar da düzenlenecek. Platform üyeleri, online görüştüğü üyelerle hem yüz yüze tanışma şansına sahip olacak hem de iş ve sosyal hayata ilişkin bol bol sohbet etme şansına sahip olacak.

"DEĞİŞİM ARAYIŞINDA OLAN HERKESİ BEKLİYORUZ"

Platformla ilgili bilgi veren Ready For Change Platformunun Kurucusu Murat Erdör, "Dünyada çok az örneği bulunan, ülkemizde ise ilk özelliği taşıyan Ready For Change platformu; hayatımızın her anına dokunan, teknoloji ve dijitalden, iş yaşamına, sosyal hayattan, sanata uzanan geniş bir yelpazede bir bilgi, buluşma ve deneyim sunacak. Bu deneyim ve bilgi kaynağına, bazen dinleyerek, bazen izleyerek, bazen bir akşam buluşmasında bir araya gelerek, ama her zaman yaşayarak ulaşacağız. Mevcut koşulları içinde kendini yalnız, kararsız hisseden herkese söylemek istediklerimiz var: 'Artık Yalnız Değilsin!' İş ve özel hayatında değişim arayışında olan herkesi Ready For Change'e bekliyoruz." dedi.