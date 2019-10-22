22.10.2019 14:46

Raylara atlayan kadın intihar etti

Mecidiyeköy metro istasyonunda bir kadın raylara atayarak vagonun altında kaldı

Olay nedeniyle metro seferleri durduruldu

İSTANBUL - Mecidiyeköy metro durağında bir kadın raylara atlayarak intihar etti. Metro vagonunun altında kalan kadını kurtarmak için itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Olay nedeniyle metro seferleri durduruldu.

Edinilen bilgilere göre olay Mecidiyeköy metro istasyonunda yaşandı. Metro istasyonunda bekleyen yolcular arasında bulunan bir kadın, metronun geldiği sırada raylara atladı. Metro ani fren ile durmaya çalışırken, kadın vagonların altında kaldı.

Olay yerine polis ekipleri, sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Metro seferleri Hacı Osman istikametinde durduruldu.

Kaynak: İHA