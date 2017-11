Rapor: Türkiye'de Bu Yıl Şirket İflasları 12 Bin 800'e Çıkacak

Alacak sigortası şirketi Euler Hermes'in hazırladığı rapora göre Türkiye'de, kur ve likidite riskleri devam ederken; şirketlerin ödeme davranışlarındaki bozulmanın da etkisiyle artan şirket iflasları bu yılın 12 bin 800'e çıkacak.



İstanbul'da bugün dördüncüsü düzenlenen "Euler Hermes Uluslararası Ticarete Küresel Bakış Zirvesi"nde konuşan Allianz Makroekonomik Araştırmalar Küresel Başkanı ve Euler Hermes Baş Ekonomisti Ludovic Subran, şu saptamaları yaptı:



"2018 yılı için ekonomik görünüm, siyasi belirsizlikler azaldığı için parlak ışıkta kalmaya devam edecek. İstihdam ve kapasite kullanımındaki genişleme nedeniyle yatırım görünümü iyimser olmaya devam ediyor. Para politikasındaki normalizasyonun, güçlü ekonomik dengeyi raydan çıkarma olasılığı düşük."



Euler Hermes Türkiye Genel Müdürü Özlem Özüner de, sanayi üretimi ekonominin güçlü görünümünü destekleyerek hızla artmaya devam etiğine işaret ederek, "Bununla birlikte, yakın zamanda başka bir hızlanma/teşvik öngörülmüyor. İhracat artışı güçlü kalmaya devam ederken; 2017 sonuna kadar enflasyon çift haneli kalacak; 2018'de ise ortalama yüzde 9.0 seviyesine inebilir" dedi.



Euler Hermes'ten yapılan açıklamada, raporun bulgularına ilişkin şu notlara yer verildi:



İhracat, 2017 ve 2018 yıllarında 160 milyar dolarlık ilave hacim oluşturarak toparlanmaya devam edecek.



Tekstil, makine, kimya, otomotiv ve tarım Türkiye'de en yüksek potansiyele sahip sektörler olarak öne çıkıyor.



Türkiye'nin ihracatı MENA ve Avrupa'daki iyileşmelerden faydalanacak.



Cari açık Türkiye'nin "Aşil Topuğu" olmaya devam ediyor.



Yeni kısa vadeli dış borçlanma yoluyla büyük oranda finanse edilen yüksek cari açık, uzun süredir devam eden bir risk olarak sürecek.



Cari açık, 2016'da GSYİH oranının yüzde 3.8 düzeyinde gerçekleşirken; 2017'de yüzde 5.0'e genişledi, 2018'de ise yüzde 4.0'ün üzerinde kalacak.



Güçlü kamu yatırımları ve harcamaları ile birlikte ihracattaki toparlanma sayesinde, 2017 yılsonunda Türkiye GSYİH büyüme oranı yüzde 5.2'ye yükselecek.



Euler Hermes'in 2018 tahminlerine göre ise büyümenin 3.5 düzeyinde gerçekleşeceği öngörülüyor.



Şirketler arasındaki ödeme davranışlarında istikrarlı bir bozulma yaşanmaya devam ediyor.



2016 yılında Türkiye'de şirketler 64 gün ile, 2007'deki ortalamadan 15 gün sonra; 2016'daki küresel ortalamadan ise 16 gün sonra ödemelerini gerçekleştirdi.



İnşaat, yüksek teknoloji, kağıt, ilaç ve makine sektörü ödemelerde 3 aydan daha uzun süre bekliyor. Bu olumsuz eğilim 2017 yılında 12 bin 800 vaka ile yüzde 4 seviyesinde beklenilen kurumsal iflaslara da yansıyor.



2018'de iflas endeksinde yüzde 4 seviyesinde düşüş bekleniyor; ancak bu beklenti hala on yıl önce kaydedilen seviyelerin yüzde 30 üzerinde seyrediyor. - İstanbul