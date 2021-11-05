Rambo Okan lakablı Fenerbahçe fanatiği Okan Güler, vukuatlarıyla haber olmaya devam ediyor. Fenerbahçe- Galatasaray derbisi sonrası röportaj sırasında Abdürrahim Albayrak'a saldırarak spor dünyasında gündem olmuştu. Peki Rambo Okan kimdir?

RAMBO OKAN KİMDİR?

1967 yılında dünyaya geldi. Gerçek adı Okan Güler'dir. Galatasaray Ali Sami Yen Stadyumu'nda Fenerbahçe bayrağı dikerek adını duyurmuştu. Halk arasında akli dengesinin yerine olmadığı iddia edilmektedir.

RAMBO OKAN'IN VUKUATLARI

Devlet Bakanı Yıldırım Aktuna'nın Selanik'te fanatik Yunan ve PKK'lılardan oluşan bir grubun saldırısına uğramasını protesto eden Okan Güler (28), Beyoğlu'nda inşaat halindeki bir binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Türk bayrağına sarılarak protestosunu sürdüren Rambo Okan, polis tarafından güçlükle ikna edilerek kurtarıldı. Bayrağı sık sık öpen güler, ülkesi için her şeyini feda edebileceğini söyledi. Okan Güler, sabah gazeteyi açtığında Aktuna'ya yapılan saldırıyı okuyunca çılgına döndüğünü, son parasını taksiye vererek İstiklal Caddesi'ne geldiğini anlattı. Rambo Okan, güçlükle ikna edildi. (1995)

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