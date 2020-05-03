Ramazanda yangın nedeniyle evsiz kalan aileye Büyükşehirden yardım eli
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ramazanda yangın nedeniyle evsiz kalan aileye Büyükşehirden yardım eli

Ramazanda yangın nedeniyle evsiz kalan aileye Büyükşehirden yardım eli
03.05.2020 14:31 | Son Güncelleme: 03.05.2020 14:32

Ramazanda yangın nedeniyle evsiz kalan aileye Büyükşehirden yardım eli Yeni doğan bebekleri ile dışarda kalan çift yenilenen yuvasına kavuştu Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde çıkan yangında evi kullanılamaz hale gelen, yangın sonrası dünyaya gelen bebekleri ile evsiz kalan aileye Büyükşehir...

Ramazanda yangın nedeniyle evsiz kalan aileye Büyükşehirden yardım eli

Yeni doğan bebekleri ile dışarda kalan çift yenilenen yuvasına kavuştu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde çıkan yangında evi kullanılamaz hale gelen, yangın sonrası dünyaya gelen bebekleri ile evsiz kalan aileye Büyükşehir Belediyesi yardım eli uzatarak evini yeniledi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde ikamet eden ve yaklaşık 1 yıl önce dünya evine giren Morgül çiftinin evinde elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Yangın sonrasında tamamı yanan evde eşyalar kullanılmaz hale gelirken Morgül çifti ise korona virüs salgını günlerinde evsiz kaldı. Covid-19 salgın nedeniyle bir süredir işe de gidemeyen ve yangından sonra bebekleri doğan baba Erdem Morgül'ün yardıma ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetişti.

Morgül ailesinin evine giden Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, yanan evde inceleme başlatarak aileye afet yardımı ve afet destek paketi yardımı yaptı.

"Yuvam yeniden kuruldu"

İnceleme sonrası çalışma başlatan ekipler, yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen ev ve eşyalarını yeniledi. Yanan evlerinin yenilenmesi sonrası duyduğu memnuniyeti dile getiren baba Erdem Morgül, "3 hafta önce elektrik tesisatından çıkan yangın nedeniyle evim yandı. Eşimde hamileydi. Ülkemizde etkili olan korona virüs salgını nedeniyle işe de gidemiyorum. Birde bunun üzerine çıkan yangın nedeniyle evsiz kaldım. Yangından sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bize ulaşıldı. Belediye tarafından evim onarıldı ve eşyalarımda alındı. Yangından sonra çocuğum dünyaya geldi. Şuan evimizde oturmaya başladık. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başkanımız sayesinde yuvam yeniden kuruldu" dedi.

Ramazanda yangın nedeniyle evsiz kalan aileye Büyükşehirden yardım eli

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

İlahiyatçı Döngeloğlu'nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor Haber
İlahiyatçı Döngeloğlu'nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor
Son dakika: 31 ile yönelik giriş-çıkış kısıtlaması, Pazartesi 00.00'a kadar uzatıldı Haber
Son dakika: 31 ile yönelik giriş-çıkış kısıtlaması, Pazartesi 00.00'a kadar uzatıldı
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum Haber
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum
Polisin yasak denetiminden dram çıktı: 75 yaşındaki Fatma Nine yakınları tarafından sokağa atıldı Haber
Polisin yasak denetiminden dram çıktı: 75 yaşındaki Fatma Nine yakınları tarafından sokağa atıldı
Trafikte saldırıya uğrayan 3 kadının emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı: Sopayla başımıza vurdu Haber
Trafikte saldırıya uğrayan 3 kadının emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı: Sopayla başımıza vurdu
Son dakika: İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüsten hayatını kaybetti Haber
Son dakika: İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüsten hayatını kaybetti
Beşiktaşlı futbolcu Boateng'in eşi Melissa Satta: 'Günde 10 kez birlikte oluyoruz' açıklamasını yapmamalıydım
Beşiktaşlı futbolcu Boateng'in eşi Melissa Satta: 'Günde 10 kez birlikte oluyoruz' açıklamasını yapmamalıydım
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir
Tarla sürerken 40 yıllık top mermisi bulan çiftçi: Patlayacak diye çok korktum
Tarla sürerken 40 yıllık top mermisi bulan çiftçi: Patlayacak diye çok korktum
Real Madridli futbolcu Bale, ABD'de oynamaya sıcak bakıyor
Real Madridli futbolcu Bale, ABD'de oynamaya sıcak bakıyor
Emniyet ve MİT'in ortak ikna çalışmasıyla PYD/YPG'li 3 terörist teslim oldu
Emniyet ve MİT'in ortak ikna çalışmasıyla PYD/YPG'li 3 terörist teslim oldu
ABD'de 2 Mayıs verilerine göre koronavirüsten 1811 kişi vefat etti
ABD'de 2 Mayıs verilerine göre koronavirüsten 1811 kişi vefat etti
Meteoroloji 5 il için turuncu uyarı yayınladı: Kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji 5 il için turuncu uyarı yayınladı: Kuvvetli yağış geliyor
Yargıtay, polise 'Seni sürdüreceğim' demenin tehdit olmadığına hükmetti
Yargıtay, polise "Seni sürdüreceğim'' demenin tehdit olmadığına hükmetti
15 kentimizde başlayacak tersine karantina uygulamasında rol model il Bartın olacak
15 kentimizde başlayacak tersine karantina uygulamasında rol model il Bartın olacak
Solunum cihazı ihracatında ön izin şartı kaldırıldı
Solunum cihazı ihracatında ön izin şartı kaldırıldı
ABD'nin terör örgütüne sağlık malzemesi yardımı canlı yayında Kurtulmuş'a soruldu
ABD'nin terör örgütüne sağlık malzemesi yardımı canlı yayında Kurtulmuş'a soruldu
Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağına rağmen güpegündüz yağma kamerada
Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağına rağmen güpegündüz yağma kamerada
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Tünelin ucunda ışığı gördük ama ikinci pik olabilir
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Tünelin ucunda ışığı gördük ama ikinci pik olabilir
İnsanlar evlere çekildi, sahiller onlara kaldı! Yunusların dalgalarla dansı böyle görüntülendi
İnsanlar evlere çekildi, sahiller onlara kaldı! Yunusların dalgalarla dansı böyle görüntülendi
ABD Kadın Milli Takımı'nın eşit ücret almak için açtığı dava reddedildi
ABD Kadın Milli Takımı'nın eşit ücret almak için açtığı dava reddedildi
Hatay'da silahlı kavgaya karışanlara sokağa çıkma yasağını ihlalden 47 bin TL ceza kesildi
Hatay'da silahlı kavgaya karışanlara sokağa çıkma yasağını ihlalden 47 bin TL ceza kesildi
Acun Ilıcalı: Mesut'un Fenerbahçe'ye gelmesiyle ilgili güzel hislerim var
Acun Ilıcalı: Mesut'un Fenerbahçe'ye gelmesiyle ilgili güzel hislerim var
Son Dakika: Bitlis'te PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 2 jandarmamız şehit oldu, 4 jandarmamız yaralandı
Son Dakika: Bitlis'te PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 2 jandarmamız şehit oldu, 4 jandarmamız yaralandı
Kaplumbağaları başlarına vurup, kabuklarını kırarak öldürdüler
Kaplumbağaları başlarına vurup, kabuklarını kırarak öldürdüler
Bahçelievler'de pencereden bakan Suriyeli kız çocuğu başına isabet eden kurşunla öldü
Bahçelievler'de pencereden bakan Suriyeli kız çocuğu başına isabet eden kurşunla öldü
Işın Karaca, konserleri iptal olan Hadise'nin gündem olmasına isyan etti: Dünya durmuş, Hadise'yi mi konuşacağız
Işın Karaca, konserleri iptal olan Hadise'nin gündem olmasına isyan etti: Dünya durmuş, Hadise'yi mi konuşacağız
Tekirdağ'da 70 kişilik bando takımı sahur için sokaklara indi
Tekirdağ'da 70 kişilik bando takımı sahur için sokaklara indi
Beşiktaş, eski kalecisi Fabri'yi gündemine aldı
Beşiktaş, eski kalecisi Fabri'yi gündemine aldı
İki kez polis uygulama noktasından kaçan sürücüye 10 bin lira ceza kesildi
İki kez polis uygulama noktasından kaçan sürücüye 10 bin lira ceza kesildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Ömer Çelik Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Ebru Gündeş Ajda Pekkan Burak Özçivit
Spor Ali Koç Jose Sosa Fatih Terim Burak Yılmaz Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kaza Kadın Ramazan Futbolcu
Şu an buradasınız: Ramazanda yangın nedeniyle evsiz kalan aileye Büyükşehirden yardım eli - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.5.2020 15:33:27. #1.15#
title