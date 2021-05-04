Ramazan Bayramı kaç gün tatil? Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlıyor, 9 gün mü oldu? Kamu ve özel sektör için bayram tatili nasıl oldu?

Milyonlarca müslüman vatandaş oruç ibadetini bayram ile sonlandıracak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği takvime göre Ramazan Bayramı tarihi de duyuruldu. Tam kapanma sürecinde yaşanacak olan bayram tatilinin süresi ve başladığı gün merak ediliyor. Bir taraftan ise "bayram tatili 9 gün mü?" sorusunun cevabını araştırılıyor. Peki, Ramazan Bayramı kaç gün tatil? Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlıyor, 9 gün mü oldu? Kamu ve özel sektör için bayram tatili nasıl oldu?