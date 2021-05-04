Ramazan Bayramı kaç gün tatil? Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlıyor, 9 gün mü oldu? Kamu ve özel sektör için bayram tatili nasıl oldu?
Milyonlarca müslüman vatandaş oruç ibadetini bayram ile sonlandıracak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği takvime göre Ramazan Bayramı tarihi de duyuruldu. Tam kapanma sürecinde yaşanacak olan bayram tatilinin süresi ve başladığı gün merak ediliyor. Bir taraftan ise "bayram tatili 9 gün mü?" sorusunun cevabını araştırılıyor. Peki, Ramazan Bayramı kaç gün tatil? Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlıyor, 9 gün mü oldu? Kamu ve özel sektör için bayram tatili nasıl oldu?
Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Milyonlarca müslüman vatandaş oruç ibadetini bayram ile sonlandıracak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği takvime göre Ramazan Bayramı tarihi de duyuruldu. Tam kapanma sürecinde yaşanacak olan bayram tatilinin süresi ve başladığı gün merak ediliyor. Bir taraftan ise "bayram tatili 9 gün mü?" sorusunun cevabını araştırılıyor. Peki, Ramazan Bayramı kaç gün tatil? Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlıyor, 9 gün mü oldu? Kamu ve özel sektör için bayram tatili nasıl oldu? İşte detaylar haberimizde…
RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN TATİL?
Hafta sonları ile beraber Ramazan bayramı tatili 9 gün olarak uygulanacak. Kamu çalışanları 10-11 Mayıs'ta tam gün, 12 Mayıs'ta yarım gün idari izinli sayılacak.
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2021?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırlamış olduğu dini takvime göre, Ramazan Bayramı bu yıl Mayıs ayına denk geliyor. 13 Mayıs günü başlayan bayram 15 Mayıs günü son bulacak.