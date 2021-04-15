Radyoaktif madde operasyonu...Nükleer silah yapımında kullanılan 256 gram Sezyum maddesini 2 milyon dolara satmak isterken yakalandılar
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Radyoaktif madde operasyonu...Nükleer silah yapımında kullanılan 256 gram Sezyum maddesini 2 milyon dolara satmak isterken yakalandılar

İhlas Haber Ajansı / ALİ KAMUR - Haberler | 3. Sayfa

Radyoaktif madde operasyonu...Nükleer silah yapımında kullanılan 256 gram Sezyum maddesini 2 milyon dolara satmak isterken yakalandılar 10 miligram sezyum maddesinin bile patlayıcı haline getirilmesi durumunda büyük bir binada geniş çaplı hasara sebep olabileceği bildirildi Yasaklı...

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Radyoaktif madde operasyonu...Nükleer silah yapımında kullanılan 256 gram Sezyum maddesini 2 milyon dolara satmak isterken yakalandılar

10 miligram sezyum maddesinin bile patlayıcı haline getirilmesi durumunda büyük bir binada geniş çaplı hasara sebep olabileceği bildirildi

Yasaklı radyoaktif maddeyi 2 milyon dolara satacaklardı

BURSA - Bursa'da nükleer silah yapımında kullanılan, 256 gram sezyum 137 maddesini 2 milyon dolara satmak isteyen 4 kişi jandarma ekiplerince yakalandı. 10 miligram sezyum 137 maddesinin bile bir binayı yıkabilecek güçte olduğu ifade edildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yurtdışından kaçak yollarla Türkiye'ye getirilen ve nükleer silah yapımında kullanılan yüklü miktarda radyoaktif maddeye müşteri arandığı istihbaratı üzerine harekete geçti.

Radyoaktif maddenin yurtdışından karayoluyla Bursa'ya getirileceğini ve burada satılacağı haberi üzerine Jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Radyoaktif maddeyi taşıyan otomobili takibe alan Jandarma ekipleri, Mudanya ilçesi Güzelyalı mahallesinde aracı durdurmak istedi. Aracın kaçmasıyla film sahnelerini aratmayan kovalamaca yaşandı. Kısa süren kovalamaca sonucu araç durdurularak şahıslar yakalandı.

İddiaya göre zanlıların yurtdışından temin ettikleri maddeyi karayoluyla Türkiye'ye soktukları tespit edilirken, radyoaktif maddeyi satmak için iki milyon dolar talep ettikleri öğrenildi.

Kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde yapılan aramalarda ön koltukta "zula" olarak tabir edilen gizli bölmede, cam tüp içerisinde 256 gram ağırlığında radyoaktif "Sezyum 137" maddesi ele geçirildi. Otomobilde ayrıca, bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Otomobildeki A.K., F.K., S.Ç.A. ve A.K. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslardan A.K. jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer üç şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Sezyum 137 nedir?

Nükleer silah yapımında kullanılıyor. Sezyum 137 elementinin insanlar için hayati tehlikeye sokacak zararları ve yan etkileri olmasına karşın, bilim dünyası açısından da oldukça tercih edilen bir elementtir. Maddenin nükleer silah sanayii, nükleer silah yapımı ve tıp endüstrisinde kullanılıyor. Bu kimyasal elementin nükleer alanda kullanılan en önemli kimyasallardan biri olarak nitelendirildiği, radyoaktif olması açısından büyük tedbirler gerektiren bir element olma özelliği gösterdiği, yalnızca devlet kontrolünde üretilebileceği belirlendi. Jandarma ekiplerinin başvurduğu Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile yapılan görüşmede, ele geçirilen maddenin radyoaktif ve yasaklı olduğu bildirdi.

10 mg bina yıkıyor

Sezyum 137'nin 10 miligramının bile patlayıcı haline getirilmesi durumunda büyük bir binada geniş çaplı hasara neden olabileceği belirtiliyor.

Radyoaktif madde operasyonu...Nükleer silah yapımında kullanılan 256 gram Sezyum maddesini 2 milyon dolara satmak isterken yakalandılar
Radyoaktif madde operasyonu...Nükleer silah yapımında kullanılan 256 gram Sezyum maddesini 2 milyon dolara satmak isterken yakalandılar
Radyoaktif madde operasyonu...Nükleer silah yapımında kullanılan 256 gram Sezyum maddesini 2 milyon dolara satmak isterken yakalandılar
Radyoaktif madde operasyonu...Nükleer silah yapımında kullanılan 256 gram Sezyum maddesini 2 milyon dolara satmak isterken yakalandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ KAMUR

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