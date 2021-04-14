QNB Finansbank geleceğin girişimcileriyle bir araya geliyor
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QNB Finansbank geleceğin girişimcileriyle bir araya geliyor

Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi
QNB Finansbank geleceğin girişimcileriyle bir araya geliyor

QNB Finansbank, yenilikçi fikri olan girişimci ruhlu üniversite öğrencilerini destekleyen QNBEYOND Unidea Programını 24 Mart 2021 itibarıyla başvuruya açtı.

QNB Finansbank, yenilikçi fikri olan girişimci ruhlu üniversite öğrencilerini destekleyen QNBEYOND Unidea Programını 24 Mart 2021 itibarıyla başvuruya açtı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, program kapsamında 6 haftalık eğitim ve fikir olgunlaştırma döneminin ardından QNB Finansbank üst yönetimine yapılacak sunumlarda seçilecek en iyi üç fikir ödüllendirilecek.

Bu konuda geleceğin girişimcileri üniversite öğrencileri ile çalışarak değer yaratmak ve inandığı fikirlere fırsatlar sunarak onları desteklemek amacıyla QNBEYOND Unidea programı başlatıldı.

Unidea Programı QNB Finansbank Inovasyon Merkezi QNBEYOND liderliğinde, bu yıl ilk kez, geleceğin girişimcileri üniversite öğrencilerinin yenilikçi fikirlerini geliştirmeleri için hayata geçirildi.

18 yaş üstü lisans veya lisansüstü üniversite öğrencilerinin başvurabileceği programda, proje ve fikirler, QNBEYOND ve QNB Finansbank yöneticilerinden oluşan jüri tarafından değerlendirilecek.

Değerlendirmenin ardından geliştirilebilecek fikirler belirlenerek programa katılmaya hak kazanacak.

Başvuruları açılan QNBEYOND Unidea'ya son başvuru tarihi 3 Mayıs 2021. Programa katılmaya hak kazanan üniversite öğrencileri, 24 Mayıs haftası iki günlük tasarım odaklı düşünme ve yalın kanvas eğitimi ile 6 haftalık tamamen online gerçekleşecek Bootcamp'e girecek.

Bootcamp'i başarıyla tamamlayan üniversite öğrencileri, kapsamlı bir iş modeli haline getirdikleri fikirlerini 12 Temmuz haftası QNB Finansbank üst yönetimine sunmalarının ardından kazanan üç finalist belirlenecek.

Üniversite öğrencileri, QNBEYOND Unidea'da geleceğin girişimcisi olma yolunda edinecekleri deneyimin yanı sıra fikirlerinin ilk üç içerisinde yer alması durumunda para ödülünün de sahibi olacaklar. Verilecek para ödülü; birinciye 20 bin TL, ikinciye 15 bin TL, üçüncüye 10 bin TL olarak belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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