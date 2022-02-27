Putin'in başkanlığını askıya aldılar! Hayatını adadığı judodan da kapı dışarı edildi

Vladimir Putin'e en sevdiği spordan da yaptırım geldi. Judo için, "Judo ile uğraşmasaydım çok başka biri olabilirdim. Hayatımı ve bilincimi değiştirdi, beni geliştirdi. Düşünme yöntemlerime zenginlik verdi. Antrenör ailemi zor ikna etti. Bu spor benim hayatım" diyen Putin'in başkanlığı askıya alındı.

İŞGAL SEBEBİYLE

Dünyanın en önemli ajanslarından AFP News Agency'deki habere göre; Uluslararası Judo Federasyonu (IFJ) Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi nedeniyle siyah kuşak sahibi Vladimir Putin'in onursal başkanlığını askıya aldı.