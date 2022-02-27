Putin'in başkanlığını askıya aldılar! Hayatını adadığı judodan da kapı dışarı edildi - Haberler

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Putin'in başkanlığını askıya aldılar! Hayatını adadığı judodan da kapı dışarı edildi

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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Ukrayna'yı işgale kalkışan Rusya'ya, Vladimir Putin sebebiyle spor dünyasından yaptırım yağıyor. Bu kez yaptırım bizzat Putin'e geldi. Uluslararası Judo Federasyonu, siyah kuşak sahibi Putin'in onursal başkanlığını askıya aldı.

Vladimir Putin'e en sevdiği spordan da yaptırım geldi. Judo için, "Judo ile uğraşmasaydım çok başka biri olabilirdim. Hayatımı ve bilincimi değiştirdi, beni geliştirdi. Düşünme yöntemlerime zenginlik verdi. Antrenör ailemi zor ikna etti. Bu spor benim hayatım" diyen Putin'in başkanlığı askıya alındı.

Putin'in başkanlığı askıya alındı! Hayatını değiştiren spordan kapı dışarı edildi

İŞGAL SEBEBİYLE

Dünyanın en önemli ajanslarından AFP News Agency'deki habere göre; Uluslararası Judo Federasyonu (IFJ) Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi nedeniyle siyah kuşak sahibi Vladimir Putin'in onursal başkanlığını askıya aldı.

Putin'in başkanlığı askıya alındı! Hayatını değiştiren spordan kapı dışarı edildi

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Judo, Spor, Haberler

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Yorumlar (1)

Narter Nart:

putin cephede kaybetmeye devam ettikçe sertleşecek.yıkıcı silahlar kullanmaya çalışacak. Batıyı silah yardımları nedeniyle nükleer silahla vurmak tehdidini edecek. putin kaybederse, gider. . ''3. Dünya savaşına hazır olun'' Çünkü bu sefer canlar putin için.

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