Son dakika! Putin ile görüşen Erdoğan'dan S-400 konusunda net mesaj: Geri adım atmamız mümkün değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, bir buçuk yıl sonra ilk kez yüz yüze masaya oturdu. İki lider baş başa görüşme öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin yaptırım tehditlerine karşı S-400 konusunda net bir mesaj verdi. Erdoğan, "Attığımız adımlardan geri dönmemiz mümkün değil." dedi.

"SURİYE KONUSUNDA BİRLİKTE ATTIĞIMIZ ADIMLAR ÇOK ÖNEMLİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da malum hep bize bazı konuları özellikle sordular. Biz de onlara zaten gereken cevabı verdik. Attığımız adımlardan geri dönmemiz mümkün değil. Ben özellikle şuna inanıyorum. Türkiye-Rusya ilişkilerine her geçen gün çok daha güçlü bir şekilde devam etmemizde yarar var. Suriye ile ilgili birlikte attığımız adımlar büyük önem arz ediyor. Oranın barışı Türkiye-Rusya ilişkilerine bağlı. Ben bu ev sahipliği için çok teşekkür ediyorum. Turizm desteğinden dolayı Putin'e teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"GÖRÜŞMELERİMİZ HER ZAMAN SORUNSUZ GEÇMİYOR"

Putin ise açıklamasında, "Türkiye'nin Rusya yatırımları toplam 1,5 milyar, Rusya'nın Türkiye yatırımları 6,5 milyar dolara ulaştı. Büyük projelerin hepsi planlı şekilde devam etmektedir. Uluslararası arenada da başarılı bir şekilde iş birliğimiz sürüyor. Görüşmelerimiz her zaman sorunsuz geçmiyor. Ancak ilgili kurum ve kuruluşlarımız uzlaşı bulabiliyor." ifadelerine yer verdi.

MASADA HANGİ KONULAR VAR?



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk olarak Tel Rıfat ve Münbiç'teki PKK varlığına dikkat çekeceği belirtilirken Astana anlaşmalarına uygun şekilde terör varlığına son verilmesine vurgu yapacağı vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrıca Soçi Mutabakatı'nın uygulanmasına dikkat çekeceği bildirildi.

Erdoğan, mutabakatın bir an önce uygulanması gerektiğini mevkidaşına iletecek.

Rusya'nın kontrol ettiği bölgelerden son dönemde Türkiye'ye yönelik saldırılar da gerçekleşiyor. Erdoğan, Putin'e bu konudaki rahatsızlığı da iletecek ve saldırıların engellenmesini isteyecek.

EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ İDLİB

Ankara ve Moskova, 2017'den bu yana İdlib'e özel mesai harcadı. İdlib çevresindeki insani felaketi önlemek amaçlandı, bölgedeki terör örgütlerinin de yok edilmesi için müzakere başlatıldı. 17 Eylül 2018'de Soçi'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in imzaladığı anlaşma önemli bir adım oldu. Bu sayede Rusya ve rejimin bölgedeki saldırılarının bir müddet önüne geçildi. Ancak Esed rejimi imzalanan anlaşmaları sık sık ihlal etti. Erdoğan ve Putin, artan gerginliği azaltmak üzere Moskova'da bir araya geldi.

İdlib sorunu son 3 yıldır Türkiye-Rusya ilişkilerindeki en kritik konu haline geldi. İki ülke liderleri Erdoğan ve Putin, ilişkilerin önündeki bu engeli aşmak için adeta bir mekik diplomasisi yürüttü. Bu konu Soçi'de yeniden bir araya gelecek olan taraflarca bir kez daha müzakere edilecek. Bölgesel ve ulusal gelişmeler de değerlendirilecek. Suriye'den yeni bir göç dalgası tehdidi de masada olacak.

Erdoğan-Putin görüşmesinde, Libya ve Afganistan başta olmak üzere, güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası meseleler de ele alınacak. Ayrıca, Türkiye-Rusya ilişkileri gözden geçirilecek.

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