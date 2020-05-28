Pursaklar'da parklar pandemi sonrasına hazırlanıyor
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Pursaklar'da parklar pandemi sonrasına hazırlanıyor

Pursaklar Belediyesi, sosyal yaşam alanlarını korona virüs salgını sonrasındaki günlere hazırlıyor.

Pursaklar'da parklar pandemi sonrasına hazırlanıyor
28.05.2020 11:29 | Son Güncelleme: 28.05.2020 11:33

Pursaklar Belediyesi, sosyal yaşam alanlarını korona virüs salgını sonrasındaki günlere hazırlıyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe genelindeki parkları kullanıma kapatan Pursaklar Belediyesi, salgın sonrası için yoğun bir çalışma yürütüyor. Ekipler, özellikle ailelerin uğrak noktası olan parkları tek tek elden geçirerek eksikliklerini gideriyor, çocukların güvenli bir ortamda oynayabilmeleri için kauçuk zeminlerin onarımını yapıyor. Yıpranan çocuk oyun gruplarını yenileyen ekipler, parklardaki spor aletlerinin de bakımını gerçekleştiriyor. Yeşil alanların da bakımını gerçekleştiren belediye ekipleri, çimleme ve çim biçme çalışmalarının yanı sıra mevsimlik çiçeklerin dikimini gerçekleştirerek park ve bahçelerde estetik bir hava oluşturmayı amaçlıyor.

"Gelecek güzel günler için hazırlıklarımızı yapıyoruz"

Sağlık Bakanlığının belirtmiş olduğu kurallara ne denli dikkat edilirse normal hayata o kadar hızlı dönüleceğini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Gelecek güzel günler için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Parklarımızı hemşehrilerimizin sıkıntılı günler sonrasında nefes alacağı, stres atabileceği, keyifli vakit geçirebileceği yerler haline getirmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Parklarımızı daha kullanışlı ve görsel açıdan daha donanımlı hale getirmek için arkadaşlarımız büyük bir özveriyle çalışmalarına devam ediyor. Salgın tehdidi sona erdiğinde parklarımız yeniden çocuklarımızın neşeli sesleri ile yankılanacak" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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