Pursaklar'da Halk Kütüphanesi Yapımı

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, yapımı devam eden İlçe Halk Kütüphanesi'nde sona gelindi.

Eski kaymakamlık binasının kütüphaneye çevrilmesi kapsamında, kitap raflarının montajı yapılıyor, sinema salonu ve kafeteryalar hazırlanıyor.

İç tasarımı ve modern görüntüsüyle dikkati çeken kütüphanenin bir katı ilkokul düzeyindeki çocuklar, diğer katları da yetişkinler için tasarlandı.

Çocuk sineması, kafeteryası, oturma grupları, ders çalışma masaları, dinlenme odaları ile Pursaklar halkının hizmetine sunulacak kütüphanenin 2018 yılı içinde hizmete açılması planlanıyor.