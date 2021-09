PUBG: New State 40 milyon ön kaydı geçti!

Dünyanın popüler hayatta kalma oyunlarından biri olan PUBG yeni sürümüyle oyunseverlerin yüzünü güldürüyor. Geliştirici ekip tarafından yapılan açıklamaya göre, eşsiz grafiklere sahip olacak PUBG: New State tamamen ücretsiz olarak sunulacak. Oyun, şimdiden 40 milyon oyuncuya ulaştı.

40 MİLYON ÖN KAYIT BARAJINI AŞTI

Krafton, PUBG: New State adlı mobil oyununu çıkarmaya hazırlanıyor. 2051 yılında geçen oyunun, gelişmiş ve gerçekçi aksiyonunun yanı sıra yeni haritalar ve benzersiz mekanikler de içereceği belirtiliyor.

Haziran ayında ABD'de düzenlenen PUBG New State'in ilk alfa testi 17 milyon ön kayıta ulaşmayı başardı. KRAFTON PUBG New State ön kayıt sayılarının yalnızca Android'de 17 milyon gibi şaşırtıcı bir dönüm noktasına ulaştığını duyurmasının ardından sayıyı güncelledi. Bugün itibariyle PUBG: New State, 40 milyon ön kayıt barajını aştı.

Krafron resmi sitesindeki bir blog gönderisinde, oyunun bugüne kadar 40 Milyon ön kaydı aştığını duyurdu. PUBG STUDIO Executive PD Park Min-Gyu, ön kayıtlar hakkında şu sözlere yer verdi:

Android cihazlar için ilk ön kayıtlar 25 Şubat'ta başlamıştı. Oyunun telefonunuzda sorunsuz çalışabilmesi için minimum 2 GB RAM'e sahip, Android 6.0 veya üzeri ve yaklaşık 1.2 GB depolama alanına sahip bir cihaza sahip olmanız öneriliyor. Henüz resmi bir onay olmamasına rağmen, New State'in önümüzdeki ay çıkış yapması bekleniyor. Oyuna erken kaydolan oyuncular, araç görünümüne sahip olacaklar.

