PUBG: New State 40 milyon ön kaydı geçti! - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

PUBG: New State 40 milyon ön kaydı geçti!

Playerbros - Haberler | Gamegar
PUBG: New State 40 milyon ön kaydı geçti!

Mobil oyunlar arasında en çok oynanan yapımlardan biri olan PUBG'nin yeni oyunu New State çıkmaya hazırlanıyor. En çok kazanan mobil oyunlardan olan yapımın yeni sürümü ön kayıtta 40 milyon kullanıcıya ulaşmayı başardı.

Dünyanın popüler hayatta kalma oyunlarından biri olan PUBG yeni sürümüyle oyunseverlerin yüzünü güldürüyor. Geliştirici ekip tarafından yapılan açıklamaya göre, eşsiz grafiklere sahip olacak PUBG: New State tamamen ücretsiz olarak sunulacak. Oyun, şimdiden 40 milyon oyuncuya ulaştı.

40 MİLYON ÖN KAYIT BARAJINI AŞTI

Krafton, PUBG: New State adlı mobil oyununu çıkarmaya hazırlanıyor. 2051 yılında geçen oyunun, gelişmiş ve gerçekçi aksiyonunun yanı sıra yeni haritalar ve benzersiz mekanikler de içereceği belirtiliyor.

Haziran ayında ABD'de düzenlenen PUBG New State'in ilk alfa testi 17 milyon ön kayıta ulaşmayı başardı. KRAFTON PUBG New State ön kayıt sayılarının yalnızca Android'de 17 milyon gibi şaşırtıcı bir dönüm noktasına ulaştığını duyurmasının ardından sayıyı güncelledi. Bugün itibariyle PUBG: New State, 40 milyon ön kayıt barajını aştı.

Krafron resmi sitesindeki bir blog gönderisinde, oyunun bugüne kadar 40 Milyon ön kaydı aştığını duyurdu. PUBG STUDIO Executive PD Park Min-Gyu, ön kayıtlar hakkında şu sözlere yer verdi:

Android cihazlar için ilk ön kayıtlar 25 Şubat'ta başlamıştı. Oyunun telefonunuzda sorunsuz çalışabilmesi için minimum 2 GB RAM'e sahip, Android 6.0 veya üzeri ve yaklaşık 1.2 GB depolama alanına sahip bir cihaza sahip olmanız öneriliyor. Henüz resmi bir onay olmamasına rağmen, New State'in önümüzdeki ay çıkış yapması bekleniyor. Oyuna erken kaydolan oyuncular, araç görünümüne sahip olacaklar.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

Playerbros - Son Dakika Haberleri
Teksas'ta kürtaj yasasını destekleyen video oyun şirketinin CEO'su John Gibson istifaya zorlandı

Teksas'ta kürtaj yasasını destekleyen video oyun şirketinin CEO'su John Gibson istifaya zorlandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Göksel Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Düm Tek Tek Serenay Sarıkaya
Spor Rıza Çalımbay Halil İbrahim Dervişoğlu Cristiano Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Kerem Aktürkoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: PUBG: New State 40 milyon ön kaydı geçti! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 16:14:36. #1.12#