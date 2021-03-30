PUBG ARKO MEN PROTALITY: Trial by Fire kayıtları açıldı!
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PUBG ARKO MEN PROTALITY: Trial by Fire kayıtları açıldı!

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PUBG ARKO MEN PROTALITY: Trial by Fire kayıtları açıldı!

30.000 TL ödül havuzlu ARKO MEN PROTALITY: Trial by Fire kayıtları açıldı!

30.000 TL ödül havuzlu PUBG turnuvası, ARKO MEN PROTALITY: Trial by Fire kayıtları bugün açıldı. 32 takımın kaydolabileceği turnuva açık eleme turları ile başlayacak. PROTALITY sosyal medyadan paylaştığı bir gönderi ile Arko ile birlikte hazırlanmış olan turnuvayı işte böyle duyurdu!

ARKO MEN PROTALITY: Trial by Fire toplamda 3 aşamadan oluşacaktır.

Açık Eleme

Bu aşamaların ilki Açık Eleme aşamasıdır. Açık elemelerde kayıt olan tüm takımlar üst turlara çıkmak için oynayacaktır. Açık elemede tüm maçlar Miramar-Miramar-Erangel-Erangel-Erangel düzeninde oynanacaktır.

Açık Elemenin birinci aşamasında kayıt olan 32 takım, iki farklı gruba ayrılarak kendi içinde 5 maç oynar. Her grubun son puan durumunda en iyi 6 takımı Grup Aşaması için hak kazanır.

Grup Aşaması

Grup aşamasında, Açık Eleme aşamasından gelen 12 takımın oluşturduğu gruba Grup Aşaması daveti alan 4 takım katılır ve 16 takımlı tek grup olarak 4 farklı maç günü oynanır. Grup aşamasında her maç gününde toplam 5 maç oynanır, bu maçların ilk ikisi Miramar haritasında iken son üçü Erangel haritasında oynanacaktır. Grup Aşamasında mücadele eden toplam 16 takımdan en iyi 12 takım, Büyük Final aşamasına çıkmaya hak kazanır.

Büyük Final

Son olarak Büyük Final mücadelesine hak kazanan 12 takım ve Final Aşaması daveti alan 4 takım için toplamda 4 maç günü bulunmaktadır. Her bir maç gününde şeklinde 5'er maç oynanır. 4 günün sonunda ise puan tablosunun son haline göre şampiyon belirlenir.

Kaynak: Playerbros

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