PTT'nin yeni konseptli Ereğli Müdürlüğü hizmet binası açıldı

EREĞLİ (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Ptt AŞ tarafından yeni konseptle oluşturulan Ereğli Müdürlüğü hizmet binası törenle açıldı.

Yeni hizmet binasındaki törende konuşan PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, posta, kargo, lojistik, e-ticaret ve bankacılık alanlarında ülkenin her noktasına hizmet götüren PTT'nin mevcut iş yerlerini yenilemenin ve yaygın iş yeri ağını genişletmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı çatısı altında yürüttükleri faaliyet ve hizmetlerin sadece haber leşme sektörüyle sınırlı kalmadığını anlatan Gülten, "Sunduğumuz her hizmet, üstlendiğimiz her görev, imza attığımız her projede vatandaşlarımızın hayatlarına dokunuyor, yaşamı onlar için kolaylaştırıyoruz." dedi.

PTT'nin 42 bin çalışanı, 4 bin 500 iş yeri, 11 bin aracıyla hizmet sunduğunu aktaran Gülten, şunları söyledi:

"Belirlediğimiz vizyon çerçevesinde sadece yurdumuzun sınırları içerisinde kalmıyor, etkinlik sahamızı genişletecek uluslararası girişimlerde bulunuyoruz. Ülkemizin ihracat hedeflerine destek olacak uluslararası anlaşmalar yapıyor, yerli üreticilerimizi yabancı pazarlardaki müşterilerle bir araya getiriyor, e-ticaret alanında bölgemizin liderlerinden biri olma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

"Dünya çapında posta politikalarına ve stratejilerine katkı sunduk"

Yurt dışında ticari ve hizmet odaklı girişimlerin yanı sıra idari faaliyetler içerisine girdiklerini, bu kapsamda küresel ölçekte posta sektörüne yön veren Dünya Posta Birliği'nde aktif görevler aldıklarına işaret eden Gülten, şöyle devam etti:

"Birlik bünyesinde 2016-2021 yıllarında ülkemiz adına üstlendiğimiz İdari Konsey Başkanlığı döneminde, dünya çapında yürütülen posta politikalarına ve stratejilerine katkı sunduk. Olumlu, şeffaf, adil iş birliğini ön plana alan ve diplomasi temelli yönetim anlayışımız, tüm üye ülkeler tarafından takdirle karşılandı. Ülkemizin adını bu güçlü yapı içerisinde başarıyla temsil etmenin gururuyla İdari Konsey Başkanlığı sürecimizi tamamlarken, aldığımız yeni görevlerle Dünya Posta Birliği içerisindeki etkinliğimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Bütün bu faaliyetlerimizde elde ettiğimiz başarıların ardında devasa güç yatıyor."

Gülten, 4 milyon liranın üzerinde yatırımın eseri olan PTT Ereğli Müdürlüğü'nün modern mimarisi, ferah ve kullanışlı iç alanlarıyla ilçeye değer kattığını vurgulayarak, ilçede 6 iş yerinde 51 çalışan ve 12 araçla kaliteli ve güler yüzlü hizmet vermeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz da kamunun kendisini her geçen gün yenilediğini, vatandaşların memnuniyetini ön planda tutacak yeniliği yapmaya devam ettiğini söyledi.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen de yeni hizmet binasının hayırlı olmasını diledi.

Kurdele kesiminin ardından hizmet binası açıldı.

Programa, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Hamdi Uçar, Ahmet Çolakoğlu, Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve davetliler katıldı.