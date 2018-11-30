Ptt, ATO Üyelerinin Kargolarını Yüzde 20 İndirimli Taşıyacak

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) tüm üyelerinin PTT Kargo hizmetlerinden yüzde 20 indirimli faydalanacağını açıkladı.

ATO'nun 28. Dönem 8. Olağan Meclis Toplantısı, PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, Türkiye Noterler Birliği Kayıtlı Elektronik Posta Anonim Şirketi Genel Müdürü Abdullah Raşit Gülhan, aynı zamanda ATO Meclis Üyesi olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla yapıldı. Toplantının açılışında konuşan Kenan Bozgeyik, Türkiye'nin yerli ve milli şirketi PTT'nin posta, kargo, lojistik, e-ticaret, bankacılık, sigortacılık gibi alanlarda faaliyet gösterdiğini söyledi. Dijital dönüşüm ve Ar-Ge çalışmalarına verdikleri öneme dikkat çeken Bozgeyik, Türk mühendisleri tarafından üretilen "Kargomat 7/24" adlı akıllı kargo otomatından söz etti. Bozgeyik, "Şu anda 100 adet Kargomat 7/24, pilot il olarak Ankara'da kuruldu. Bu cihazı tüm Türkiye'ye yaygınlaştırma projesini yürütüyoruz" dedi.

Bozgeyik, e-ticaretin dünyada ve Türkiye'de gelişimine işaret ettiği konuşmasında, PTT'nin bu alanda ePttAVM.com ve ptttrade.com platformları üzerinden gerçekleştirdiği faaliyetlerle ilgili bilgi aktardı. Son iki yılda 22 ülkeyle e-ticaret sözleşmesi imzaladıklarını belirten Bozgeyik, "Ülkemizin ihracatını artırmak, ekonomisini büyütmek için çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Bakanlarımızın, Hükümetimizin koymuş olduğu hedefleri yakalamanın çabası içerisindeyiz. Bu konuda 'Biz de varız' diyorsanız şirket olarak yanınızdayız. PTT'nin bütün imkanlarını seferber ettik. Yeter ki Türkiye'nin ihracatını artıralım" diye konuştu.

Ankara Ticaret Odasında stant açılarak ePttAVM.com ile ilgili bilgi aktarılacağını kaydeden Genel Müdür Bozgeyik, kurum ve kuruluşlarla yaptıkları işbirliklerine büyük önem atfettiklerini ve ihtiyaca yönelik çözümler geliştirdiklerini; gelecek aydan itibaren ATO binasında açılacak stantta ePttAVM ile ilgili bilgilendirme yapacaklarını söyledi. ATO üyeleri için çok sayıda avantaj barındıran "ATO Kart"ı hizmete almayı planladıklarını da kaydeden Bozgeyik, bu kartla ATO üyelerine avantajlı hizmetler sunacaklarını bildirdi. ATO üyelerinin kargolarını yüzde 20 indirimli taşıyacaklarının müjdesini de veren Bozgeyik, ATO Üyeleriyle ayrıcalıklar içeren anlaşmalar yapacaklarını söyledi. Bozgeyik, "Maliyetlerinizi indirip gelirlerinizi artıracağız. Böylece Ankara kazanacak. Ankara kazanınca Türkiye kazanacak. Türkiye kazandıkça da bayrağımız daha çok yukarı çıkacak. Sizin için ne hizmet gerekiyorsa yapacağız. PTT bu ülke için var. Bu ülke ve bayrak bizim sahip çıkmak zorundayız. Bunun yolu da ekonomik bağımsızlık ve güçtür. Ekonomik olarak güçlü olduğumuz müddetçe bu bayrağı kimse indiremez" dedi.

"İlettiğimiz sorunlara çözüm üretilmesinden memnuniyet duyuyoruz"

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran da toplantıda yaptığı konuşmada, ATO üyeleri, Ankara ve Türkiye için çalıştıklarını söyledi. Baran, Türkiye ekonomisinde son dönemde yaşanan gelişmelere değinerek, döviz kurlarındaki ani yükselmeyle reel sektörün sıkıntılı günler yaşadığını kaydetti. Son dönemde Türk lirasının değer kazanmaya, dolar kurunun da gerilemeye başladığını anımsatan Baran, ATO olarak kendilerinin de bu sürece katkıda bulunmaya gayret ettiklerini ifade etti. ATO komitelerinin gerçekleştirdiği faaliyetlere değinen Baran, Nisan ayından bu yana komitelerin 850 saatlik 551 çalışma toplantısı gerçekleştirdiğini, bu çalışmalar sonucunda sorun ve çözüm önerisi sayısının 830'a ulaştığını söyledi. Baran, yönetim kurulu olarak kendilerinin de 16 bakanlığı ve 120 ayrı kurumu ziyaret ederek üyelerinin talep, sorun ve çözüm önerilerini muhataplarına ulaştırdıklarını bildirdi. Talep ettikleri birçok sorunun giderildiğini anlatan Baran, "Gündeme getirdiğimiz, dosyalarla sunduğumuz, bizzat ilettiğimiz sorunlara çözüm üretilmesi, buna ilişkin niyetin ortaya konmasından büyük memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Baran, hükümetin reel sektörü rahatlatmak için birtakım düzenlemeler yaparak adımlar attığını ancak bütün sorunların çözümlenmediğini, ekonomideki sarsıntının etkisinin tamamen ortadan kalkmadığını söyledi. Kamuya, alt ve üstyapı işi üstelenen üyelerinin fiyat farkı ve tasfiye kararnamesi beklediğinin altını çizen Baran, "Bu konularda da çözümlerin hızlıca devreye girmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Baran, üyelerine finansman ihtiyacını sağlamak amacıyla başlattıkları KOBİ Destek Kredisi konusundaki bilgi vererek, şöyle devam etti:

"Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Garanti Bankası, İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım Bankası aracılığıyla 479 milyon liralık kredi hacmi oluşturmuştuk. Başvurular 18 Eylül'de başlamıştı. 28 Kasım itibarıyla 2 bin 747 üyemiz 454 milyon lira kredi kullandı. Böylece son iki yıllık dönemde, 3 milyar liralık kredi hacmi oluşturduk ve yaklaşık 14 bin üyemiz bu imkandan yararlanarak finansman ihtiyacını gidermiş oldu. İnternet üzerinden elektronik imzalı olarak verdiğimiz belgeleri de ücretsiz hale getirdik. Bu şekilde üyelerimize hem öncülük etmiş hem de desteklemiş olduk. E-belgeler ücretsiz olunca, talepte artış oldu. Yaklaşık 68 bin lira karşılığı belge üyelere ücretsiz olarak verildi. Oda sicil belgelerindeki indirimlerle birlikte bir aylık bir sürede Enflasyonla Topyekün Mücadele kapsamında üyelerimize yaklaşık 125 bin liralık fayda sağlamış olduk. Dünyada e-ticaret hacmi 2 trilyon dolara ulaşıyor. Türkiye'nin 500 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşması bakımından e-ticaret çok önemli."

Baran'ın konuşması sırasında toplantıda, ATO'nun faaliyetlerine ilişkin çeşitli kısa filmler de gösterildi. Toplantıda, PTT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, ATO'nun tüm komite ve meclis üyelerine resimleri basılı halde hazırlanmış hatıra pulu hediye etti. Hatıra pulları PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, ATO Başkanı Gürsel Baran, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve ATO Meclis Başkan Yardımcısı Alaattin Doğan tarafından tüm üyeler adına ATO'nun kadın meclis ve komite üyelerine verildi. - ANKARA